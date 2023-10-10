Тренер «Алании» Василенко: «Верим, что стадион построят вовремя. Люди сказали, что построят»

Олег Василенко надеется, что арену «Алании» реконструируют к началу нового сезона.

В настоящее время домашние матчи владикавказский клуб проводит в Грозном.

— У вас нет опасений, что стадион не успеет достроиться к началу следующего сезона?

— Есть опасения, что мы создаем моменты и не забиваем. А по стадиону в каждом городе меня спрашивают, во Владикавказе, в аэропорту, даже друзья.

Я не прораб, есть вещи, волнующие меня, но они касаются игры. Люди сказали, что построят. Мы верим, что стадион построится [вовремя]. Мы все взрослые, все отдаем этому отчет, – сказал главный тренер « ».

После 13 туров «Алания» лидирует в таблице Мелбет Первой лиги, опережая идущее вторым «Динамо» Махачкала на одно очко.

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