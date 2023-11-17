«Дрейку нужен был ассист». Де Брюйне пошутил, что поучаствовал в создании песни рэпера

Кевин де Брюйне сообщил, что не был соавтором песни рэпера Дрейка.

После выхода песни Wick Man слушатели обратили внимание на то, что среди авторов песни значится «K. De Bruyne». В европейских медиа и соцсетях активно обсуждалось участие полузащитника « » в создании песни.

Де Брюйне опубликовал фото с рэпером в твиттере вместе со скриншотом, где видно его имя, и написал: «Дрейку нужен был ассист».

Затем Кевин опубликовал еще один твит: «Все шутки в сторону, это не я! Хоть я и большой поклонник».

Фото: twitter.com/KevinDeBruyne

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