Бастони травмировал икроножную мышцу на тренировке сборной Италии и не сыграет за «Интер» с «Юве»

Алессандро Бастони пропустит матч с «Ювенусом» из-за травмы .

Защитник «Интера» повредил икроножную мышцу на тренировке сборной Италии. 24-летний футболист не сыграет с Северной Македонией и Украиной в отборе Евро-2024, а также пропустит матч с «Ювентусом» в Серии А 26 ноября.

По самому оптимистичному сценарию, Бастони сможет вновь сыграть за «нерадзурри» 3 декабря против «Наполи».

Кроме того, в расположении сборных с различными проблемами столкнулись хавбек Хакан Чалханоглу (простуда) и форвард Марко Арнаутович (повреждение ноги), но ожидается, что они будут готовы к игре с «Ювентусом».

«Интер» лидирует в Серии А с 31 очком, «Ювентус» идет вторым с 29 баллами.

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