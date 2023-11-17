Бастони травмировал икроножную мышцу на тренировке сборной Италии и не сыграет за «Интер» с «Юве»

Теги Интер Ювентус сборная Италии по футболу серия А Италия травмы Марко Арнаутович Хакан Чалханоглу Алессандро Бастони Футбол

Алессандро Бастони пропустит матч с «Ювенусом» из-за травмы .

Защитник «Интера» повредил икроножную мышцу на тренировке сборной Италии. 24-летний футболист не сыграет с Северной Македонией и Украиной в отборе Евро-2024, а также пропустит матч с «Ювентусом» в Серии А 26 ноября.

По самому оптимистичному сценарию, Бастони сможет вновь сыграть за «нерадзурри» 3 декабря против «Наполи».

Кроме того, в расположении сборных с различными проблемами столкнулись хавбек Хакан Чалханоглу (простуда) и форвард Марко Арнаутович (повреждение ноги), но ожидается, что они будут готовы к игре с «Ювентусом».

«Интер» лидирует в Серии А с 31 очком, «Ювентус» идет вторым с 29 баллами.

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4 комментария

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Joey Ramone
Это не круто, Биссек чтоли опять встанет? Лучший боец обороны потерян.
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Семён Жуйло
Реал там 100500 денег за каждый день восстановления своего игрока получит. А мы?
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Заяцволк
Вообще дикость, Локателли сломал ребро, Фаджоли пришлось ставками заниматься, Бастони ногу травмировал, и всё это ради того, чтобы не играть против Украины
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