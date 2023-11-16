Смотрите матч Динамо Минск – Россия U-21 эксклюзивно на Кинопоиске, во сколько прямая трансляция матча 19 ноября

Теги сборная России U-21 Динамо Минск товарищеские матчи (прочее) Футбол

В воскресенье, 19 ноября, в товарищеском матче сыграют «Динамо» Минск и молодежная сборная России.

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Во сколько играют Динамо Минск – Россия U-21

  • Начало матча запланировано на 11:30 по московскому времени.

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