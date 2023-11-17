По просьбе «Матч ТВ» изменилось время начала двух игр 17-го тура Мир РПЛ – «Факел» – «Балтика» и «Пари НН» – «Урал»

Теги премьер-лига Россия телевидение Балтика Урал Факел Пари НН календарь Матч ТВ Футбол

Два матча 17-го тура Мир РПЛ перенесены по просьбе «Матч ТВ».

РПЛ и РФС в соответствии с регламентом поддержали просьбу основного вещателя об изменении расписания 17-го тура.

В целях упрощения логистики передвижных телевизионных станций перенесены два матча. Так, игра «Факел» – «Балтика» состоится 2 декабря и начнется в 14:00 по московскому времени. Матч «Пари НН» – «Урал» пройдет 2 декабря и начнется 19:30 по московскому времени.

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2 комментария

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STAY SHARP
Ответ Плеймейкер87
Теперь стало известно какие матчи 17-го тура покажет "Матч ТВ"
топовые )
+5
0
+5
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Плеймейкер87
Теперь стало известно какие матчи 17-го тура покажет "Матч ТВ"
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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