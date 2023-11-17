По просьбе «Матч ТВ» изменилось время начала двух игр 17-го тура Мир РПЛ – «Факел» – «Балтика» и «Пари НН» – «Урал»

Два матча 17-го тура Мир РПЛ перенесены по просьбе «Матч ТВ».

и РФС в соответствии с регламентом поддержали просьбу основного вещателя об изменении расписания 17-го тура.

В целях упрощения логистики передвижных телевизионных станций перенесены два матча. Так, игра « » – « » состоится 2 декабря и начнется в 14:00 по московскому времени. Матч « » – « » пройдет 2 декабря и начнется 19:30 по московскому времени.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?