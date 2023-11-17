По просьбе «Матч ТВ» изменилось время начала двух игр 17-го тура Мир РПЛ – «Факел» – «Балтика» и «Пари НН» – «Урал»
Два матча 17-го тура Мир РПЛ перенесены по просьбе «Матч ТВ».
РПЛ и РФС в соответствии с регламентом поддержали просьбу основного вещателя об изменении расписания 17-го тура.
В целях упрощения логистики передвижных телевизионных станций перенесены два матча. Так, игра «Факел» – «Балтика» состоится 2 декабря и начнется в 14:00 по московскому времени. Матч «Пари НН» – «Урал» пройдет 2 декабря и начнется 19:30 по московскому времени.
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