Мактоминей о сборной Грузии: «Они вели себя позорно и пытались влиять на судью. Когда вы катаетесь по газону и плачете как дети – это не футбол»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия судьи сборная Грузии по футболу сборная Шотландии по футболу квалификация Евро-2024 Александар Ставрев Скотт Мактоминей Футбол

Скотт Мактоминей возмущен поведением игроков сборной Грузии в матче отбора Евро.

Вчера сборная Шотландии сыграла против Грузии в рамках отбора на Евро-2024. Матч завершился со счетом 2:2, Шотландия сравнял счет на 92-й минуте.

В ходе игры арбитр Александар Ставрев зафиксировал 32 фола и показал 6 желтых карточек. Полузащитника «Манчестер Юнайтед» разозлило, что в этом матче было такое количество пауз. 

«Каждый матч на таком уровне имеет большое значение. Конечно, у них есть очень, очень хорошие игроки, но сегодня они вели себя позорно и пытались спровоцировать судью. Таков футбол, иногда он бывает таким. Не стоит расстраиваться, но это сложно. Наши игроки в раздевалке были расстроены, но я думаю, что от этих двух камбэков мы можем отталкиваться в дальнейшем.

С людьми, которые притворяются, что травмированы, хотя на самом деле это не так, нужно что-то сделать. Сложно подобрать этому название, но когда вы весь вечер катаетесь по газону и плачете как дети – это не футбол.

Мы хотели просто играть и показывать максимум. А другая команда часто пыталась влиять на арбитра», – сказал Мактоминей в интервью Viaplay.

Дубль Хвичи, гол экс-спартаковца с центра, два новых участника Евро. Главное в отборе

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док163
Теперь самое главное не забыть то же самое сказать Фернандесу, Антони, Марсьялю и Решфорду
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DoDidDone
Шотландцы открыли для себя Грузин )
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mArty-.-
Бруне он такое говорил?
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всеволод Бобров
что он хотел от грузин? лол
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
раскаявшийся жиробас
Ответ Пенс
сказал игрок маню у которого такое в днк заложено.
не надо тут, Скотти никогда не валяется и тащил команду как может, к одноклубникам его есть вопросы, но лично к нему никогда
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Kuznetsov
там Бруно начал сильно икать)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Громов 33
Ответ mArty-.-
Бруне он такое говорил?
Сказал бы , но Бруно не грузин...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rufatik
Ответ Док163
Теперь самое главное не забыть то же самое сказать Фернандесу, Антони, Марсьялю и Решфорду
Это была косвенная предъява, с расчетом на своих коллег по клубу :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док163
Ответ Rufatik
Это была косвенная предъява, с расчетом на своих коллег по клубу :)
Однако хитро
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Нечаев
Ответ Пенс
сказал игрок маню у которого такое в днк заложено.
ты есть черт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий