Мактоминей о сборной Грузии: «Они вели себя позорно и пытались влиять на судью. Когда вы катаетесь по газону и плачете как дети – это не футбол»

Скотт Мактоминей возмущен поведением игроков сборной Грузии в матче отбора Евро.

Вчера сборная Шотландии сыграла против Грузии в рамках отбора на Евро-2024. Матч завершился со счетом 2:2, сравнял счет на 92-й минуте.

В ходе игры арбитр зафиксировал 32 фола и показал 6 желтых карточек. Полузащитника « » разозлило, что в этом матче было такое количество пауз.

«Каждый матч на таком уровне имеет большое значение. Конечно, у них есть очень, очень хорошие игроки, но сегодня они вели себя позорно и пытались спровоцировать судью. Таков футбол, иногда он бывает таким. Не стоит расстраиваться, но это сложно. Наши игроки в раздевалке были расстроены, но я думаю, что от этих двух камбэков мы можем отталкиваться в дальнейшем.

С людьми, которые притворяются, что травмированы, хотя на самом деле это не так, нужно что-то сделать. Сложно подобрать этому название, но когда вы весь вечер катаетесь по газону и плачете как дети – это не футбол.

Мы хотели просто играть и показывать максимум. А другая команда часто пыталась влиять на арбитра», – сказал в интервью Viaplay.

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