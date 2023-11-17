Защитник «Ростова» Вахания: «Для всех матч со «Спартаком» — что-то особенное, а когда ты воспитанник «Зенита» – вдвойне»

Теги Спартак Зенит Ростов премьер-лига Россия Илья Вахания Футбол

Илья Вахания назвал «Спартак» особенным соперником.

Защитник «Ростова» высказался после матча 15-го тура Мир РПЛ с красно-белыми (1:2).

— Ты воспитанник «Зенита». Для тебя матч со «Спартаком» — что-то особенное?

— Да, конечно. Думаю, для всех матч со «Спартаком» — что-то особенное, а когда ты воспитанник «Зенита» – вдвойне. Хочется отобрать очки и выиграть, тем более у них дома.

— Для тебя «Спартак» — главный раздражитель?

— Не скажу, что раздражитель. Это команда, которую хочется всегда обыгрывать, – сказал Вахания.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Минин
Ответ Владимир Молявин
Кого ни спросят, то все хотят обыграть Спартак.
И обыгрывают :D
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Молявин
Кого ни спросят, то все хотят обыграть Спартак.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий