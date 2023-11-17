Илья Вахания назвал «Спартак» особенным соперником.

Защитник « » высказался после матча 15-го тура Мир с красно-белыми (1:2).

— Ты воспитанник « ». Для тебя матч со « » — что-то особенное?

— Да, конечно. Думаю, для всех матч со «Спартаком» — что-то особенное, а когда ты воспитанник «Зенита» – вдвойне. Хочется отобрать очки и выиграть, тем более у них дома.

— Для тебя «Спартак» — главный раздражитель?

— Не скажу, что раздражитель. Это команда, которую хочется всегда обыгрывать, – сказал .

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