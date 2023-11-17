Бразилия проиграла 2 матча подряд в отборе ЧМ-2026 и идет 5-й в таблице

Теги Сборная Бразилии по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Футбол

Сборная Бразилии уступила в гостях Колумбии (1:2).

«Селесао» проиграли два матча подряд в отборе ЧМ-2026 – ранее на выезде Уругваю (0:2).

После 5 туров Бразилия занимает в таблице квалификации 5-е место.

От Южной Америки в финальный турнир ЧМ выходят первые шесть сборных, 7-я команда проведет стыковые матчи с представителем другой конфедерации.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Panurge From hell
Играют позорней некуда.Против Уругвая нанесли 2 удара за матч и ни одного в створ,Колумбия,в составе которой есть игроки из РПЛ,возила их как котят.Диниз плут и шарлатан.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
фк кабинет
Следующая игра Бразилия-Аргентина так можно и рекорд обновить до 3.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Reims Start 2023
А такой игрой 3тий на подходе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Голивец
Без Каземиро в опорной играть с 4 атакующими игроками такое себе, как оказалось.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
НИЧЕГО СМЕШНОГО
Букмекеры сделали фаворитом в этом матче Бразилию.
Кто смотрел отборку бразильцев, тот должен понимать, что кэфы неадекватные.
Бразилия сейчас играет очень примитивно. Ещё и без Нея.
Даже после 0:1 не было сомнений, что Колумбия даст бой.
Почти в два раза перебили по ударам бразильцев.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий