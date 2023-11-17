Бразилия проиграла 2 матча подряд в отборе ЧМ-2026 и идет 5-й в таблице
Сборная Бразилии уступила в гостях Колумбии (1:2).
«Селесао» проиграли два матча подряд в отборе ЧМ-2026 – ранее на выезде Уругваю (0:2).
После 5 туров Бразилия занимает в таблице квалификации 5-е место.
От Южной Америки в финальный турнир ЧМ выходят первые шесть сборных, 7-я команда проведет стыковые матчи с представителем другой конфедерации.
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Кто смотрел отборку бразильцев, тот должен понимать, что кэфы неадекватные.
Бразилия сейчас играет очень примитивно. Ещё и без Нея.
Даже после 0:1 не было сомнений, что Колумбия даст бой.
Почти в два раза перебили по ударам бразильцев.