Рабинер о приговоре художнице Скочиленко по делу о фэйках об армии РФ: «7 лет за замену ценников на стикеры. Только и остается, что не расчеловечиться»
Игорь Рабинер высказался о приговоре Саше Скочиленко по делу о фэйках об армии.
16 ноября суд приговорил художницу к семи годам лишения свободы по делу о фэйках о российской армии (статья 207.3 УК РФ) из-за замены ценников в «Перекрестке» на стикеры о Мариуполе и событиях на Украине.
«Семь лет. За замену ценников на стикеры. Семь лет.
Теперь только и остается, чтобы в своем внутреннем мире не утратить себя, не расчеловечиться. Чтобы не захотелось, как выразился бы Зиновий Гердт, «раззнакомиться» с самим собой», – написал журналист в телеграм-канале.
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Приоритеты понятны.
Берут ли французы в свой иностранный легион лиц, осужденных французским судом и отбывающих наказание за жестокое убийство граждан Франции? Думаю, нет.
Так что иди куда шёл, ригоберка. А лучше иди и помоги нашим парням прогнать этих солдат из Европки, бок о бок с героями типа Владислава Канюса. Вообще не понимаю, зачем я тебе отвечаю.