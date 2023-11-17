Рабинер о приговоре художнице Скочиленко по делу о фэйках об армии РФ: «7 лет за замену ценников на стикеры. Только и остается, что не расчеловечиться»

Теги Игорь Рабинер Политика Футбол

Игорь Рабинер высказался о приговоре Саше Скочиленко по делу о фэйках об армии.

16 ноября суд приговорил художницу к семи годам лишения свободы по делу о фэйках о российской армии (статья 207.3 УК РФ) из-за замены ценников в «Перекрестке» на стикеры о Мариуполе и событиях на Украине.

«Семь лет. За замену ценников на стикеры. Семь лет.

Теперь только и остается, чтобы в своем внутреннем мире не утратить себя, не расчеловечиться. Чтобы не захотелось, как выразился бы Зиновий Гердт, «раззнакомиться» с самим собой», – написал журналист в телеграм-канале.

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49 комментариев

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Dmitry Nizovtsev
Свободу Саше Скочиленко. Конкретно тут Игорь конечно прям молодец, что высказался
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Romashka3DGrace
наказание без преступления
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dmitryGoose
Свободу Сколиченко. Спасибо Рабинеру, что не побоялся.
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Толик Изверг
Нормально. Там паренек в 2020 году в Кемерово убивал девушку 20 часов, больше 100 ножевых ранений нанес, изнасиловал, в конце задушил проводом от утюга. В 2022 году ему дали 17 лет. Чел полгодика отсидел, потом полгодика поубивал ещё людей, сейчас на свободе, герой, при бабках. А она пусть 7 лет сидит. Ценники же меняла.
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atomio
Игорь, спасибо. Человечище.
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Rabbia
Ответ Георгий Большаков
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На воре и шапка горит
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Гамарджоба Генацвале
Художница могла рисовать антивоенные картины,она же художница, но зачем-то пошла в Перекрёсток(а это не гос. учреждение) и устроила там политическую акцию. Тем, кто яростно поддерживает ее и считает,что срок она получила вообще ни за что, советую почитать тексты этих "ценников".
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Фарид Харисов
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Конечно должно быть. Но даже я, человек, который к Российскому гос.аппарату ненависти не испытываю и в чем-то даже "ватник" считаю, что здесь тюрьмы либо вообще не должно быть (штраф, общественные работы), либо срок должен быть раз в 14 меньше (полгодика посидеть, подумать, но это если прям совсем руки чешутся наказать)
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Jaroslav Alexandrov
Ответ rigobersong
Так по сути Верзилов с женой, что эта художница абсолютный биомусор который обществу ничего полезного не дал. Живут за счет общественных резонансов, а на западе им дают узников совести, а собственно в чем геройство ценник переклеить,а потом на суде стоять с идиотской улыбкой, это кстати и Навального касается, по сути сотрясают воздух, ничего полезного не делают, а самопиарятся:) Почему они не выходят против законов о аборте, защите детей от педофилов и т.д? Да потому что тут голова нужна, длинная волокита за которую тебе мало дадут бонусов, а тут потанцевали в Церкви - узники совести, наклеили стикер - узники совести!:)) Вот они герои наших псевдолибералов:))) Жаль казаки еще перед судом не отхлыстали:))
Дружище, ты сам-то чем лучше? 24/7 изливаешься в комментариях, ты что-то полезное обществу дал?
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валя_стакан
Первый раз плюсую Игорю Рабинеру
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NickN
Дело Скочиленко - это "ерунда". Дальше будет веселее, я более чем уверен. Верной дорогой идем, товарищи
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atomio
Ответ NickN
Дело Скочиленко - это "ерунда". Дальше будет веселее, я более чем уверен. Верной дорогой идем, товарищи
За листовки — 7 лет тюрьмы, За участие в СВО — помилование даже самых жестоких убийц.

Приоритеты понятны.
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Толик Изверг
Ответ rigobersong
То ли дело Французский легион, где собирают отребье со всего мира, которому даже язык учить не нужно:)) Кстати сейчас с з/п в 1200 евро эти солдаты из Европки бегут как собаки от Российской армии:)))
Ты француз? Я нет.
Берут ли французы в свой иностранный легион лиц, осужденных французским судом и отбывающих наказание за жестокое убийство граждан Франции? Думаю, нет.
Так что иди куда шёл, ригоберка. А лучше иди и помоги нашим парням прогнать этих солдат из Европки, бок о бок с героями типа Владислава Канюса. Вообще не понимаю, зачем я тебе отвечаю.
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Амбарцум Амбарцумян
Ответ Dexter Morgan
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Оборзел, сделав что?
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Фарид Харисов
Ответ Vinnipukh Vinni
Закон в данном случае не доработан - не дифференцирует, какие там бывают фейки (обидные, безобидные или средней обидности, масштабные или мелочовка). Но она же в курсе была, надо же думать, когда что-то делаешь.
Могу ошибаться, но в момент, когда она это делала ещё вполне нормой было штрафы раздавать за такие дурости. Сделала она это в апреле 2022. Поправь, если ошибаюсь.
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Фарид Харисов
Ещё не хватало 7 лет давать за безвредную и потешную дурость. Такое только на штраф тянет.
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LikeDen
Ответ Фарид Харисов
Конечно должно быть. Но даже я, человек, который к Российскому гос.аппарату ненависти не испытываю и в чем-то даже "ватник" считаю, что здесь тюрьмы либо вообще не должно быть (штраф, общественные работы), либо срок должен быть раз в 14 меньше (полгодика посидеть, подумать, но это если прям совсем руки чешутся наказать)
статья есть о дискредитации, там примерно +- такой срок, могла вообще за гос.измену отьехать. выйдет по удо года через 3-4.
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itemme
Ребята, которые пишут про амнистию зекам, которые побывали на передке будто это что-то типа нонсенса. Вы вдумайтесь, из зеков на передке возвращается очень мало людей - условно из десяти, примерно, два человека. Эти 8 - считайте, что те же ваши соседи, друзья, знакомые. Так вот теперь подумайте лучше. Это сложная дилемма, есть статья, как лучше поступать - один из пунктов там, что зеки должны оставаться на фронте до конца сво, но после полугода на контракт. Ладно, не буду распинаться пожалуй далее, те кто реально КАСАЕТСЯ ЭТОЙ ТЕМЫ понимают, а ли.бе.расты будут дальше бухтеть.
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Валера, уходи!!!
Ответ jerry40
Я всё же полагаю, что не за замену ценников, а за то, что было на них написано. Это то же самое, что написать что-нибудь в соцсетях, что не вполне вписывается в УК. Тут Рабинер лукавит. Но история, конечно, не очень, тут закон мог бы быть гибче.
А что там было написано?
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jerry40
Ответ Валера, уходи!!!
А что там было написано?
С материалами дела я не знакомился, но в тексте новости автор нам прямо указывает, что это не та статья, которая карает за замену ценников в Перекрёстке.
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kupezz
Ответ jerry40
Я всё же полагаю, что не за замену ценников, а за то, что было на них написано. Это то же самое, что написать что-нибудь в соцсетях, что не вполне вписывается в УК. Тут Рабинер лукавит. Но история, конечно, не очень, тут закон мог бы быть гибче.
Наказание конечно жёсткое, как за убийство или наркоту, могли бы просто штраф влепить и отправить на испытательные работы в ту же армию, например на кухню картошку целыми днями чистить и смотреть на лица солдат, либо в ту же пятёрочку клеить ценники или на склад. А так конечно, сидят потом перед камерой с глазами как у кота из Шрека и плачут, типа простите позязя,я больше так не буду. Будут и не один раз, а так штраф заплатит, наказание работой получат и норм, следущий раз задумаются, а стоит ли вообще писать и строчить фейки на такие темы. Такое ощущение, что люди живут в другом мире и не понимают простых вещей, ничего не боятся, только улыбаются и думают что в век высоких технологий их не вычислят. Вычислят. Нужно думать о возможных последствиях перед тем, когда что-то пишешь. Многие увы этого не понимают. До поры до времени.
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Валера, уходи!!!
Ответ jerry40
С материалами дела я не знакомился, но в тексте новости автор нам прямо указывает, что это не та статья, которая карает за замену ценников в Перекрёстке.
Я нашел 15 штук, не знаю все это или нет. Кроме пары штук информацию, на которых не подтвердить не опровергнуть скорее всего никто не сможет все остальное либо фактаж либо риторические вопросы. Интересно а если написать положительные отзывы, но заведомо ложные это тоже уголовка?
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Rabbia
Ответ rigobersong
То ли дело Французский легион, где собирают отребье со всего мира, которому даже язык учить не нужно:)) Кстати сейчас с з/п в 1200 евро эти солдаты из Европки бегут как собаки от Российской армии:)))
А в Америке негров линчуют
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Василий Питерский
Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы (Цицерон)
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Пробивной вратарь
Не зная природу этого госва, люди продолжают отсвечиваться и подставляться под сталинские сроки.
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NickN
Ответ atomio
За листовки — 7 лет тюрьмы, За участие в СВО — помилование даже самых жестоких убийц. Приоритеты понятны.
Смотри. Тут такое дело, что ты, если являешься гражданином России, по умолчанию должен "любить" тех, кого ты называешь "жестокими убийцами". Многие из них сидели, и сидели по суровым статьям. Изнасилование, убийство, похищения и т.п. Это не фейк, это обычная история. Некоторые из бойцов и не скрывают этого. Кто-то даже гордится, если у него "не зашкварная" статья. Теперь дальше. Некоторые возвращаются обратно и начинают делать то, что они делали до этого. Пока что это единичные, но громкие случаи. Какая задача у нас? Правильно, молчать об этом. Игнорировать. Закрывать глаза. Бери пример с патриотов, которые налетели сюда и нахватали минусов. Так жить легче.
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Ботоферма ФБК))
Ответ NickN
Смотри. Тут такое дело, что ты, если являешься гражданином России, по умолчанию должен "любить" тех, кого ты называешь "жестокими убийцами". Многие из них сидели, и сидели по суровым статьям. Изнасилование, убийство, похищения и т.п. Это не фейк, это обычная история. Некоторые из бойцов и не скрывают этого. Кто-то даже гордится, если у него "не зашкварная" статья. Теперь дальше. Некоторые возвращаются обратно и начинают делать то, что они делали до этого. Пока что это единичные, но громкие случаи. Какая задача у нас? Правильно, молчать об этом. Игнорировать. Закрывать глаза. Бери пример с патриотов, которые налетели сюда и нахватали минусов. Так жить легче.
Интересно, как бы было жить, если бы не набирали ЗК? Взяли бы 500к по мобилизации? Пока Зэки там, ты - дома
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