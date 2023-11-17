Рабинер о приговоре художнице Скочиленко по делу о фэйках об армии РФ: «7 лет за замену ценников на стикеры. Только и остается, что не расчеловечиться»

Игорь Рабинер высказался о приговоре Саше Скочиленко по делу о фэйках об армии.

16 ноября суд приговорил художницу к семи годам лишения свободы по делу о фэйках о российской армии (статья 207.3 УК РФ) из-за замены ценников в «Перекрестке» на стикеры о Мариуполе и событиях на Украине.

«Семь лет. За замену ценников на стикеры. Семь лет.

Теперь только и остается, чтобы в своем внутреннем мире не утратить себя, не расчеловечиться. Чтобы не захотелось, как выразился бы Зиновий Гердт, «раззнакомиться» с самим собой», – написал журналист в телеграм-канале.

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