Азербайджан разгромил Швецию (3:0), играя в меньшинстве с 57-й. Экс-хавбек «Спартака» Махмудов сделал дубль

Азербайджан разгромил Швецию, играя больше 30 минут в меньшинстве.

Сборная Азербайджана крупно обыграла Швецию (3:0) в домашнем матче квалификации Евро-2024.

Хозяева быстро повели в счете, забив на 3-й и 6-й минутах. На 57-й азербайджанцы остались в меньшинстве – получил прямую красную карточку.

Азербайджану удалось не пропустить в меньшинстве, а бывший хавбек «Спартака» оформил дубль на 89-й минуте.

Команды набрали по 7 очков (шведы идут на 3-м месте, азербайджанцы – на 4-м) и уже не имеют шансов на выход из группы на Евро-2024.

Азербайджан выиграл 3 из 4 последних матчей.

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