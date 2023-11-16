Азербайджан разгромил Швецию (3:0), играя в меньшинстве с 57-й. Экс-хавбек «Спартака» Махмудов сделал дубль
Азербайджан разгромил Швецию, играя больше 30 минут в меньшинстве.
Сборная Азербайджана крупно обыграла Швецию (3:0) в домашнем матче квалификации Евро-2024.
Хозяева быстро повели в счете, забив на 3-й и 6-й минутах. На 57-й азербайджанцы остались в меньшинстве – Бахлул Мустафазаде получил прямую красную карточку.
Азербайджану удалось не пропустить в меньшинстве, а бывший хавбек «Спартака» Эмин Махмудов оформил дубль на 89-й минуте.
Команды набрали по 7 очков (шведы идут на 3-м месте, азербайджанцы – на 4-м) и уже не имеют шансов на выход из группы на Евро-2024.
Азербайджан выиграл 3 из 4 последних матчей.
- Дата проведения
- 16 ноября, 20.00, «им. Тофика Бахрамова»
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Азербайджан –
Магомедалиев, Байрамов (Эмрели, 81), Мамедов, Мустафазаде, Кривоцюк, Джафаргулиев, Махмудов, Диниев (Джамалов, 81), Исаев (Алиев, 75), Дадашов (Хагверди, 66), Шейдаев (Паскуаль, 75).
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Швеция –
Ольсен, Вальквист (Крафт, 60), Хеландер, Линделеф, Сванберг, Сема, Форсберг, Густафссон (Классон, 60), Каюсте (Квайсон, 75), Кулусевски, Дьокереш.
- Предупреждения:
- Шейдаев (29), Кулусевски (46), Каюсте (52), Магомедалиев (72), Кривоцюк (90).
- Удаление:
- Мустафазаде (57).
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