Азербайджан разгромил Швецию (3:0), играя в меньшинстве с 57-й. Экс-хавбек «Спартака» Махмудов сделал дубль

Теги Сборная Швеции по футболу сборная Азербайджана по футболу Нефтчи высшая лига Азербайджан Карабах Эмин Махмудов квалификация Евро-2024 Бахлул Мустафазаде Футбол

Азербайджан разгромил Швецию, играя больше 30 минут в меньшинстве.

Сборная Азербайджана крупно обыграла Швецию (3:0) в домашнем матче квалификации Евро-2024.

Хозяева быстро повели в счете, забив на 3-й и 6-й минутах. На 57-й азербайджанцы остались в меньшинстве – Бахлул Мустафазаде получил прямую красную карточку.

Азербайджану удалось не пропустить в меньшинстве, а бывший хавбек «Спартака» Эмин Махмудов оформил дубль на 89-й минуте.

Команды набрали по 7 очков (шведы идут на 3-м месте, азербайджанцы – на 4-м) и уже не имеют шансов на выход из группы на Евро-2024.

Азербайджан выиграл 3 из 4 последних матчей.

Азербайджан – Швеция 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
16 ноября, 20.00, «им. Тофика Бахрамова»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Махмудов, 2:0 – Дадашов, 3:0 – 89 Махмудов.
АзербайджанМагомедалиев, Байрамов (Эмрели, 81), Мамедов, Мустафазаде, Кривоцюк, Джафаргулиев, Махмудов, Диниев (Джамалов, 81), Исаев (Алиев, 75), Дадашов (Хагверди, 66), Шейдаев (Паскуаль, 75).
ШвецияОльсен, Вальквист (Крафт, 60), Хеландер, Линделеф, Сванберг, Сема, Форсберг, Густафссон (Классон, 60), Каюсте (Квайсон, 75), Кулусевски, Дьокереш.
Предупреждения:
Шейдаев (29), Кулусевски (46), Каюсте (52), Магомедалиев (72), Кривоцюк (90).
Удаление:
Мустафазаде (57).

Таблицы отбора Евро-2024

Статистика отбора Евро-2024

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ibra207
Швеции нужен Златан. Теперь как тренер. Он там порядок то наведёт)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Южанин78
Причём второй гол Махмудов забил с центра поля
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hitgoe Himgob
Вот и Эмин
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
фк кабинет
Тарасовский борщ начал действовать)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Владимирович
Ничего себе соседи исполнили. 🔥💪
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий