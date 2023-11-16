Фанаты «Специи» оставили голову свиньи и баннер «Время вышло» у базы клуба. Команда, игравшая в Серии А в прошлом сезоне, идет в зоне вылета Серии Б

Теги серия А Италия болельщики Специя Д2 Италия Тернана Даниэле Верде Футбол

Фанаты «Специи» в знак протеста оставили голову свиньи возле клубной базы.

Как сообщает Football Italia, таким образом болельщики выразили недовольство результатами команды в нынешнем сезоне. В 14 матчах в Серии Б и Кубке Италии «Специя» одержала лишь одну победу и занимает 18-е место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета. Напомним, команда вылетела из Серии А по итогам прошлого сезона.

В среду клуб объявил об увольнении главного тренера Массимилиано Альвини.

Сегодня фанаты оставили возле клубной базы свиную голову и вывесили баннер с надписью: «Время вышло». Кроме того, машину полузащитника команды Даниэле Верде облили краской.

Ранее фанаты «Специи» освистали команду после ничьей с «Тернаной», идущей на предпоследнем месте серии Б. Часть болельщиков пыталась прорваться в VIP-зону стадиона, чтобы поговорить с руководством клуба.

После сегодняшней акции протеста генеральный директор клуба Андреа Гаццоли выступил с заявлением и осудил поведение болельщиков.

«Подобные действия, безусловно, не свойственны истинным фанатам «Специи». Не думаю, что можно добавить что-либо еще, за исключением того, что сейчас важно смягчить дискуссию, ограничив ее конструктивной критикой, стараясь оставаться ближе к команде, как всегда поступали наши болельщики.

Мы всегда готовы обсудить это с теми, кто любит «Специю», даже когда дело доходит до серьезных столкновений, как это произошло недавно, но всегда во имя уважения и обмена идеями во благо клуба», – сказал Гаццоли.

Фото: football-italia.net

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тёма Тёма
А голова посыпана специями? 🤔
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я люблю картошку
Ответ свиная голова знает, какой Фигу вблизи
красавцы
этот человек страшен
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Forte Live
Остро!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Черкашин
Ну не лошадь, уже хорошо.:)))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
свиная голова знает, какой Фигу вблизи
красавцы
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
stubborn89
время холодца?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
6tspey7tb5
У Фигу одолжили ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ОЛЛС1911
Ответ Максим Черкашин
Ну не лошадь, уже хорошо.:)))))
и не рыба))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий