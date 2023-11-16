Фанаты «Специи» оставили голову свиньи и баннер «Время вышло» у базы клуба. Команда, игравшая в Серии А в прошлом сезоне, идет в зоне вылета Серии Б

Фанаты «Специи» в знак протеста оставили голову свиньи возле клубной базы.

Как сообщает Football Italia, таким образом болельщики выразили недовольство результатами команды в нынешнем сезоне. В 14 матчах в и Кубке Италии « » одержала лишь одну победу и занимает 18-е место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета. Напомним, команда вылетела из Серии А по итогам прошлого сезона.

В среду клуб объявил об увольнении главного тренера Массимилиано Альвини.

Сегодня фанаты оставили возле клубной базы свиную голову и вывесили баннер с надписью: «Время вышло». Кроме того, машину полузащитника команды облили краской.

Ранее фанаты «Специи» освистали команду после ничьей с «Тернаной», идущей на предпоследнем месте серии Б. Часть болельщиков пыталась прорваться в VIP-зону стадиона, чтобы поговорить с руководством клуба.

После сегодняшней акции протеста генеральный директор клуба Андреа Гаццоли выступил с заявлением и осудил поведение болельщиков.

«Подобные действия, безусловно, не свойственны истинным фанатам «Специи». Не думаю, что можно добавить что-либо еще, за исключением того, что сейчас важно смягчить дискуссию, ограничив ее конструктивной критикой, стараясь оставаться ближе к команде, как всегда поступали наши болельщики.

Мы всегда готовы обсудить это с теми, кто любит «Специю», даже когда дело доходит до серьезных столкновений, как это произошло недавно, но всегда во имя уважения и обмена идеями во благо клуба», – сказал Гаццоли.

Фото: football-italia.net

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