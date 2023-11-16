«Нас просто ограбили». В ворота «Челси» в матче с «Реалом» в женской ЛЧ поставили пенальти за фол до штрафной и ошибочно отменили гол из-за офсайда

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Тренер «Челси» сказала, что команду ограбили судьи в матче женской ЛЧ с «Реалом».

Женские команды «Челси» и «Реала» сыграли вничью (2:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Синие» вели со счетом 2:1 в гостях, но на 79-й минуте в их ворота был назначен пенальти за фол за пределами штрафной, а в добавленное время гол лондонской команды был отменен из-за ошибочно зафиксированного офсайда.

Матч обслуживала судья из Дании Фрида Кларлунд. На групповом этапе в женской ЛЧ нет системы ВАР, в отличие от мужских соревнований.

«Я не могу припомнить, когда в последний раз два таких важнейших решения были приняты против нас. Когда на таком уровне принимаются подобные решения против команды, контролирующей игру, это усложняет задачу.

Даже со скамейки запасных я видела, что подкат был за пределами штрафной. Я просто шокирована тем, что судьи, управляющие игрой, не смогли этого увидеть.

Отмененный гол – это просто смешно. Наша футболистка была так далеко [от линии офсайда]. Это даже близко не офсайд. Мы забили чистый гол.

Позор. Нас просто ограбили. Счет должен был быть 3:1», – сказала главный тренер «Челси» Эмма Хейс.

Изображения: кадры из трансляции

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41 комментарий

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QWertY
Чисто совпадение, как и все прошлые ошибки в пользу Реала. Просто в день матча Мадрида у судей портится зрение)
+100
-23
+77
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Сергей Кайзер
Если сейчас отрубить VAR в топ-5 лигах, люди за один тур с ума сойдут. В том числе те, кто против этой системы - они просто забыли.
+39
-2
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Proper Chels
Никогда такого не было и вот опять.
Кстати, мужской Реал так 4-5 чашек ЛЧ взял только за последние 20 лет и столько же чемпионатов Испании. Тот же почерк.
В Мадриде это называют «величием» и «королевским клубом».

Тьфу.
+45
-14
+31
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*MVP*
Ответ QWertY
Чисто совпадение, как и все прошлые ошибки в пользу Реала. Просто в день матча Мадрида у судей портится зрение)
и пополняется банковский баланс
+33
-6
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Born is the King
На самом деле надо проверять судеек. Оба момента слишком палевные. Судейка не могла так ошибиться в таких очевидных моментах. Тем более это реал, который имеет исторические тесные связи со скандальными моментами
+33
-6
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Cearvm
Новость настолько абсурдная, что тяжело удержаться от комментария про "Реал до системы VAR")
+24
-8
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Акира_1
Флешбэки того четвертьфинала, где Челси Тухеля тоже зарыли против Реала, хотя эксперты скажут про характер Реала в ЛЧ, естественно. 😴
+19
-3
+16
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Streetbor
для матчей Реала это скорее норма, тем более телика для просмотра повторов нет бгг
+22
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Buharoid
Традиции Мадрида соблюдаются и в женском футболе.
+15
-2
+13
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Реал тянут судьи в ЛЧ - никогда такого не было и вот опять
+14
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Born is the King
Ахахах)) Походу старина Перес переплатил ,что судейка был в панике и отрабатывал как мог
+17
-8
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Анатолий Смирнов
Наивно думать, что судьи-женщины отказываются от взяток, которые привык предлагать судьям "Реал".
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Vlad
Ответ Эркинбек Апаканов
Риго а помнишь когда Альба сам себе ударил и заработал пенальти ?))))
или Васкес, помнишь?
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rbore
Не фанат "Челси", так что совершенно беспристрастен. Но, как смотревший матч, могу сказать, что полностью согласен с тренером! Оба эпизода - чудовищные, непростительные ошибки(??) судьи. Тот неловкий момент, когда понимаешь, что VAR - это круто, и его очень тут не хватает. Тоже не панацея, как мы знаем (у "Барсы" недавно был точно такой же отмененный гол, несмотря на VAR), но хоть пеналь бы отменили.
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Nico Boi
Ответ Cearvm
Новость настолько абсурдная, что тяжело удержаться от комментария про "Реал до системы VAR")
скорее не новость, а эпизоды, настолько абсурдны и очевидны, что это просто дичь
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Акира_1
Ответ войд
Так зарыли что назначили левый угловой с которого потом пришёл гол в ворота Реала Нормально так у глоров синего середняка бомбит от мадридского хозяина)
Риторический вопрос для глоров Реала, что сильнее влияет на игру: угловой, который даже не равен голевому моменту, или отмененный гол при счёте 0-3 из-за типа руки?
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englishman in new york
Это просто реал))
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Tristan...
Хоть мужская команда, хоть женская - разницы нет. Кабинет тащат на всех уровнях
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Грозовая Тень
Как что-то новое. У Переса абонемент распространяется и на женский футбол
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Dizzod
как никогда подходит быстровское: судья - скандинав.
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Alex Moorag
О чем новость? «Величественный» Реал так половину трофеев завоевал
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Альберт Акчурин
Реал и тут тащат 😂😂😂😂
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Vinnipukh Vinni
Ответ rigobersong
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Это ты зря.
В пандемию смотрел ЧМ-1986, 1990.
Ну не все, а матчи Аргентины и немного СССР.
Там такая же дичь творилась, если не хуже. Причём в любую сторону могло прилететь.
Рука Марадоны - это лишь самый яркий эпизод. Там много чего ещё было.
Например, в полуфинале Бельгия - Аргентина бельгийцам вот такие два офсайда определили

https://cloud.mail.ru/public/3jci/nAwYwZPDo
https://cloud.mail.ru/public/Gi27/NcaghS8HG

Это при счёте 0:0
Там были чистые выходы на одного вратаря. По сути двух голов лишили.

Во втором тайме этот же лайнсмен (португалец, кстати) уже в обратную сторону сработал

https://cloud.mail.ru/public/FDq7/WBfziYMb9

Но к тому моменту Марадона успел забить два гола.
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Nico Boi
Ответ Анатолий Смирнов
Наивно думать, что судьи-женщины отказываются от взяток, которые привык предлагать судьям "Реал".
наивно думать что женщины судьи компетентны, все эти женские спорты чистой воды цирк, обезьяны с гранатой бегают и играют
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Кашшай Чакырович
Ответ Proper Chels
Никогда такого не было и вот опять. Кстати, мужской Реал так 4-5 чашек ЛЧ взял только за последние 20 лет и столько же чемпионатов Испании. Тот же почерк. В Мадриде это называют «величием» и «королевским клубом». Тьфу.
Это вяличие от слово вялый))) голы из офсайдов это у них вяличие )))
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JENNINGS
Комментарий удален пользователем
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Кашшай Чакырович
Ответ Alex Moorag
О чем новость? «Величественный» Реал так половину трофеев завоевал
Половину ?))) Я не видел ни одного трофея , который вардрид выиграл без судей )))
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134572784@vkontakte.ru
Ответ Nico Boi
скорее не новость, а эпизоды, настолько абсурдны и очевидны, что это просто дичь
А после вар сильно хуже что ли ?)))
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a2wai
Так что получается, у судьи есть муж?

А стоп, это же женский футбол. Тогда, получается, у судьи есть жена!
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svft
ну, хотели же как у мужчин - так нате
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FC.Barcelona
Коричневыми буквами написана история нашего славного Реала, теперь и за женский футбол взялись)
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skxgpkt7xn
опять Барса виновата 😅😅
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