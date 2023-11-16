Тренер «Челси» сказала, что команду ограбили судьи в матче женской ЛЧ с «Реалом».

Женские команды «Челси» и « » сыграли вничью (2:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Синие» вели со счетом 2:1 в гостях, но на 79-й минуте в их ворота был назначен пенальти за фол за пределами штрафной, а в добавленное время гол лондонской команды был отменен из-за ошибочно зафиксированного офсайда.

Матч обслуживала судья из Дании Фрида Кларлунд. На групповом этапе в женской ЛЧ нет системы ВАР, в отличие от мужских соревнований.

«Я не могу припомнить, когда в последний раз два таких важнейших решения были приняты против нас. Когда на таком уровне принимаются подобные решения против команды, контролирующей игру, это усложняет задачу.

Даже со скамейки запасных я видела, что подкат был за пределами штрафной. Я просто шокирована тем, что судьи, управляющие игрой, не смогли этого увидеть.

Отмененный гол – это просто смешно. Наша футболистка была так далеко [от линии офсайда]. Это даже близко не офсайд. Мы забили чистый гол.

Позор. Нас просто ограбили. Счет должен был быть 3:1», – сказала главный тренер «Челси» Эмма Хейс.

Изображения: кадры из трансляции

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