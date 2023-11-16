«Нас просто ограбили». В ворота «Челси» в матче с «Реалом» в женской ЛЧ поставили пенальти за фол до штрафной и ошибочно отменили гол из-за офсайда
Тренер «Челси» сказала, что команду ограбили судьи в матче женской ЛЧ с «Реалом».
Женские команды «Челси» и «Реала» сыграли вничью (2:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Синие» вели со счетом 2:1 в гостях, но на 79-й минуте в их ворота был назначен пенальти за фол за пределами штрафной, а в добавленное время гол лондонской команды был отменен из-за ошибочно зафиксированного офсайда.
Матч обслуживала судья из Дании Фрида Кларлунд. На групповом этапе в женской ЛЧ нет системы ВАР, в отличие от мужских соревнований.
«Я не могу припомнить, когда в последний раз два таких важнейших решения были приняты против нас. Когда на таком уровне принимаются подобные решения против команды, контролирующей игру, это усложняет задачу.
Даже со скамейки запасных я видела, что подкат был за пределами штрафной. Я просто шокирована тем, что судьи, управляющие игрой, не смогли этого увидеть.
Отмененный гол – это просто смешно. Наша футболистка была так далеко [от линии офсайда]. Это даже близко не офсайд. Мы забили чистый гол.
Позор. Нас просто ограбили. Счет должен был быть 3:1», – сказала главный тренер «Челси» Эмма Хейс.
Изображения: кадры из трансляции
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Кстати, мужской Реал так 4-5 чашек ЛЧ взял только за последние 20 лет и столько же чемпионатов Испании. Тот же почерк.
В Мадриде это называют «величием» и «королевским клубом».
Тьфу.
В пандемию смотрел ЧМ-1986, 1990.
Ну не все, а матчи Аргентины и немного СССР.
Там такая же дичь творилась, если не хуже. Причём в любую сторону могло прилететь.
Рука Марадоны - это лишь самый яркий эпизод. Там много чего ещё было.
Например, в полуфинале Бельгия - Аргентина бельгийцам вот такие два офсайда определили
https://cloud.mail.ru/public/3jci/nAwYwZPDo
https://cloud.mail.ru/public/Gi27/NcaghS8HG
Это при счёте 0:0
Там были чистые выходы на одного вратаря. По сути двух голов лишили.
Во втором тайме этот же лайнсмен (португалец, кстати) уже в обратную сторону сработал
https://cloud.mail.ru/public/FDq7/WBfziYMb9
Но к тому моменту Марадона успел забить два гола.
А стоп, это же женский футбол. Тогда, получается, у судьи есть жена!