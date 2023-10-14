«Ювентус» может вернуть Бернардески. Вингер «Торонто» – альтернатива более дорогому Берарди

Теги Ювентус МЛС ФК Торонто серия А Италия возможные трансферы Сассуоло Доменико Берарди Федерико Бернардески Футбол

Федерико Бернардески может вновь сыграть за «Ювентус».

По данным La Gazzetta dello Sport, туринцы хотели бы подписать Доменико Берарди из «Сассуоло», но если он окажется слишком дорогим, то они могут переключиться на вингера «Торонто».

Утверждается, что Бернардески и сам с радостью вернулся бы в команду, которую покинул в 2022 году. Это могло бы ему помочь в том числе попасть на Евро-2024.

В МЛС в 2023 году итальянец забил 5 голов за 30 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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Kubinec_
трансфер который мы заслужили. ещё бы все это дело Джовинко приправить...
+3
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Riverun
Ответ Фауст
даже лучше выйдет. конечно надо брать Берни.
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+1
0
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Фауст
это как бешамель в блюде мазиком заменять.
0
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sebastian1410
Думаю это уже альтернатива не Берарди, а Федерико Кьезе. По слухам Кьеза ставил на матчи Ювентуса и его ждет долгая дисквалификация. Темные времена пришли в Серию А после яркого прошлого сезона.
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Фауст
Ответ Фауст
это как бешамель в блюде мазиком заменять.
даже лучше выйдет. конечно надо брать Берни.
0
0
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Фауст
Ответ Riverun
Забыл перелогиниться, да?)))
зачем ? я люблю сам с собой поговорить.
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