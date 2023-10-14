«Ювентус» может вернуть Бернардески. Вингер «Торонто» – альтернатива более дорогому Берарди

Федерико Бернардески может вновь сыграть за «Ювентус».

По данным La Gazzetta dello Sport, туринцы хотели бы подписать Доменико Берарди из «Сассуоло», но если он окажется слишком дорогим, то они могут переключиться на вингера «Торонто».

Утверждается, что Бернардески и сам с радостью вернулся бы в команду, которую покинул в 2022 году. Это могло бы ему помочь в том числе попасть на Евро-2024.

В МЛС в 2023 году итальянец забил 5 голов за 30 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию