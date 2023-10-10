Тренер России U21 Шабаров о матчах с академиями бразильских клубов: «Мы же не можем по 5 раз играть с Беларусью и Таджикистаном. Задача – расширять географию»
Иван Шабаров рассказал об октябрьском сборе сборной России U21 в Бразилии.
Соперниками молодежки станут в том числе команды академий «Сантоса» и «Палмейрас».
— Как возникли варианты с этими играми?
— Играть со сборными из близлежащих стран постоянно нельзя. Мы же не можем по пять раз играть с Беларусью и Таджикистаном. Была поставлена задача расширять географию. Были найдены контакты с бразильскими федерациями.
Первая ласточка — наша команда 2006 года рождения ездила играть. После контакта с одним из бразильцев, который работает в БРИКС, это было организовано. Мы посмотрели по четыре игры каждой команды — стилистика похожа, но у каждого тренера даже внутри одной школы отличаются подходы, — сказал старший тренер молодежной сборной России.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
1 комментарий