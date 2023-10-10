Тренер России U21 Шабаров о матчах с академиями бразильских клубов: «Мы же не можем по 5 раз играть с Беларусью и Таджикистаном. Задача – расширять географию»

Теги Сантос Палмейрас высшая лига Бразилия сборная России U-21 сборная Беларуси U-21 сборная Таджикистана U-21 товарищеские матчи (прочее) Футбол

Иван Шабаров рассказал об октябрьском сборе сборной России U21 в Бразилии.

Соперниками молодежки станут в том числе команды академий «Сантоса» и «Палмейрас».

— Как возникли варианты с этими играми?

— Играть со сборными из близлежащих стран постоянно нельзя. Мы же не можем по пять раз играть с Беларусью и Таджикистаном. Была поставлена задача расширять географию. Были найдены контакты с бразильскими федерациями.

Первая ласточка — наша команда 2006 года рождения ездила играть. После контакта с одним из бразильцев, который работает в БРИКС, это было организовано. Мы посмотрели по четыре игры каждой команды — стилистика похожа, но у каждого тренера даже внутри одной школы отличаются подходы, — сказал старший тренер молодежной сборной России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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1 комментарий

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Zed_patriot
с палестинцами ещё не играли
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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