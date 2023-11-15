Родри о словах Симеоне про плохую оборону в АПЛ: «Я немного не согласен. «Сити» защищается всей командой, в каждой игре, все 90 минут»

Родри прокомментировал слова Диего Симеоне о плохой обороне в АПЛ.

Ранее главный тренер « » заявил: «В Англии счета 4:4, 6:3, но никто не защищается. «Барса» стала чемпионом благодаря обороне».

«Я немного не согласен. Но, возможно, он прав, потому что не все команды играют одинаково. Я гарантирую, что мы в «Сити» защищаемся всей командой, в каждой игре, все 90 минут. Это жесткая, оборонительная лига.

То, что произошло против «Челси», не было нормальным явлением. Нас сделал сильнее именно оборонительный аспект», – сказал полузащитник « ».

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