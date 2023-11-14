Родри выбрал между Холандом и сидящим рядом Моратой: «Альваро, очевидно. Замечательный вопрос!»

Родри предложили сделать выбор между Альваро Моратой и Эрлингом Холандом.

«Какой замечательный вопрос! Очевидно, », – усмехнувшись ответил хавбек и посмотрел на сидящего рядом форварда сборной Испании.

«На самом деле правда заключается в том, что мне очень повезло. Альваро много лет проявляет себя в сборной, он в числе величайших футболистов в истории страны с точки зрения голов.

А у все впереди, он может стать одним из лучших», – сказал полузащитник « ».

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