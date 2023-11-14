Родри выбрал между Холандом и сидящим рядом Моратой: «Альваро, очевидно. Замечательный вопрос!»
Родри предложили сделать выбор между Альваро Моратой и Эрлингом Холандом.
«Какой замечательный вопрос! Очевидно, Мората», – усмехнувшись ответил хавбек и посмотрел на сидящего рядом форварда сборной Испании.
«На самом деле правда заключается в том, что мне очень повезло. Альваро много лет проявляет себя в сборной, он в числе величайших футболистов в истории страны с точки зрения голов.
А у Эрлинга все впереди, он может стать одним из лучших», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».
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Сейчас такие времена, что надо уточнять.