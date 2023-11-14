Родри выбрал между Холандом и сидящим рядом Моратой: «Альваро, очевидно. Замечательный вопрос!»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Сборная Испании по футболу Альваро Мората Родри Эрлинг Холанд Футбол

Родри предложили сделать выбор между Альваро Моратой и Эрлингом Холандом.

«Какой замечательный вопрос! Очевидно, Мората», – усмехнувшись ответил хавбек и посмотрел на сидящего рядом форварда сборной Испании.

«На самом деле правда заключается в том, что мне очень повезло. Альваро много лет проявляет себя в сборной, он в числе величайших футболистов в истории страны с точки зрения голов.

А у Эрлинга все впереди, он может стать одним из лучших», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

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9 комментариев

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Пепси пеналдувич
Мората лучший бомбардир в ЛЧ, так что все очевидно)
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Krauvec Cool
Ответ ЭкспертДиванный
Недалекий…
Тихо диванный эксперт
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bel01
А "выбрал" Морату - в каком смысле?

Сейчас такие времена, что надо уточнять.
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Нургалиев Разрешил
Ну что, можно и Холланда с Моратой обменять, тогда)
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Игорь Нижник
Хахаха прикол )
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Number_2
Здоровая атмосфера выглядит примерно так…
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bel01
Ответ Krauvec Cool
Вот такие же недалекие предвзято голосовали за Месси. Позор.
Кто о чём, а фаны Криша о самом наболевшем...
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-2
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