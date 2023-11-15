Защитник «Зенита» Родригао готов получить российский паспорт: «Мне нравится здесь»

Защитник «Зенита» Родригао готов получить российский паспорт.

выступает в России с лета 2021 года.

«Никогда не думал о российском паспорте, потому что предложение мне так и не поступило.

Если получу такое предложение, то смогу думать, что Россия меня приняла. Мне нравится здесь.

Если бы поступило предложение получить российский паспорт, я бы согласился», – заявил бразилец.

В этом сезоне 28-летний Родригао провел за « » 8 матчей. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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