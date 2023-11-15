Защитник «Зенита» Родригао готов получить российский паспорт: «Мне нравится здесь»
Защитник «Зенита» Родригао готов получить российский паспорт.
Родригао выступает в России с лета 2021 года.
«Никогда не думал о российском паспорте, потому что предложение мне так и не поступило.
Если получу такое предложение, то смогу думать, что Россия меня приняла. Мне нравится здесь.
Если бы поступило предложение получить российский паспорт, я бы согласился», – заявил бразилец.
В этом сезоне 28-летний Родригао провел за «Зенит» 8 матчей. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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А те не нравится? Никому больше не нравится?
Я как бы сам, мягко скажем, не болела Зенита, но обвинять их легла в том, что им бабло нравится - это уже за гранью