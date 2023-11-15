Защитник «Зенита» Родригао готов получить российский паспорт: «Мне нравится здесь»

Теги Зенит премьер-лига Россия натурализация Родригао Футбол

Защитник «Зенита» Родригао готов получить российский паспорт.

Родригао выступает в России с лета 2021 года.

«Никогда не думал о российском паспорте, потому что предложение мне так и не поступило.

Если получу такое предложение, то смогу думать, что Россия меня приняла. Мне нравится здесь.

Если бы поступило предложение получить российский паспорт, я бы согласился», – заявил бразилец.

В этом сезоне 28-летний Родригао провел за «Зенит» 8 матчей. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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27 комментариев

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nucelar homosexual
Вот он бы в сборной был бы полезен! У нас нету качественных центральных защитников в сборной
+10
-6
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nucelar homosexual
Ответ nmnackjbxkasbk
с кем играть собрались?
С Вакандой, Тилитилитрямдией и тридевятым царством)
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JohnnyMulka
Ответ stason79
бабло ему нравится.
Ну и чё
А те не нравится? Никому больше не нравится?

Я как бы сам, мягко скажем, не болела Зенита, но обвинять их легла в том, что им бабло нравится - это уже за гранью
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-2
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ТрактоПоктер
Ответ Александр Александров
и под авдеевку его сразу
Ты уже там?
+6
-4
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ТрактоПоктер
Ответ Chernoy
Хорошо устроились, молодцы. В любую страну приезжаешь, живешь, работаешь, платишь налоги и пробуешь (если есть желание) получить гражданство. А в России ждёшь, когда тебе предложат. Ты же такой невероятно классный, конечно это к тебе должны прийти, а не ты.
Так у нас даже уголовников и наркоторговцев покрывают....
+6
-5
+1
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nmnackjbxkasbk
Ответ nucelar homosexual
Вот он бы в сборной был бы полезен! У нас нету качественных центральных защитников в сборной
с кем играть собрались?
+1
0
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Beast
Ответ nucelar homosexual
Вот он бы в сборной был бы полезен! У нас нету качественных центральных защитников в сборной
Надо давать гражданство, под Эритрею и Зимбабве
+7
-6
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Spartakus1984
Ответ schwein
Странно, но обычно это работает наоборот. Иностранец должен обратиться с заявлением о выдаче гражданства. Ну да ладно.
Потому,что он знает,что Клаудиньо и Малкому именно предложили.
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Игорь Максимилианов
Ответ ТрактоПоктер
Так у нас даже уголовников и наркоторговцев покрывают....
А ты кто? Судья? Или так, побалаболить зашел?
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Pelerin
Ответ ТрактоПоктер
Так у нас даже уголовников и наркоторговцев покрывают....
Ты про Виктора Бута?
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Nogoi89
Если дадут и он согласится играть в сборной, то это топ. Потому что хороший ЦЗ у нас дефицитная позиция.
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Sobachkin
Тогда и СВО надо посетить, раз нравится
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Spartakus1984
Спросите его,получая Российский паспорт, готов на СВО пойти,если что?Что бы осознавал всю серьезность а не просто кайфовал в нашей стране.
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Сергей Лепехин
Внял Аршавину, а не Березуцкому
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schwein
Странно, но обычно это работает наоборот. Иностранец должен обратиться с заявлением о выдаче гражданства. Ну да ладно.
+1
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elan_
"Мне нравится здесь. Много легких денег" - добавил Родригао и засмеялся.
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Chernoy
Хорошо устроились, молодцы. В любую страну приезжаешь, живешь, работаешь, платишь налоги и пробуешь (если есть желание) получить гражданство. А в России ждёшь, когда тебе предложат. Ты же такой невероятно классный, конечно это к тебе должны прийти, а не ты.
+3
-3
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