«МЮ» может подписать 19-летнего хавбека «Бенфики» Невеша летом

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы Жоау Невеш Футбол

«Манчестер Юнайтед» летом хочет приобрести у «Бенфики» Жоау Невеша.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, «МЮ» давно следит за прогрессом 19-летнего полузащитника. Невеш станет одной из трансферных целей клуба летом 2024 года, при этом «МЮ» не будет пытаться подписать игрока в январе.

Отмечается, что за полузащитником «Бенфики» следят еще несколько топ-клубов. Ранее сообщалось, что сумма отступных за Невеша составляет 60 млн евро.

В сезоне-2023/24 Невеш провел 8 матчей в чемпионате Португалии, отдав 1 голевую передачу. Его подробная статистика доступна здесь.

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3 комментария

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фк кабинет
Ответ red hikkikomori
Ещё бы Гонсалвеша или Кубо подписать в основу на место Антони
Они не играли в Голландии у рыжего 7Хага,поэтому не купят.
+6
-3
+3
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Роман Щитов
новый Фред?
0
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0
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