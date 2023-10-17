«МЮ» может подписать 19-летнего хавбека «Бенфики» Невеша летом

«Манчестер Юнайтед» летом хочет приобрести у «Бенфики» Жоау Невеша.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, « » давно следит за прогрессом 19-летнего полузащитника. Невеш станет одной из трансферных целей клуба летом 2024 года, при этом «МЮ» не будет пытаться подписать игрока в январе.

Отмечается, что за полузащитником «Бенфики» следят еще несколько топ-клубов. Ранее сообщалось, что сумма отступных за составляет 60 млн евро.

В сезоне-2023/24 Невеш провел 8 матчей в чемпионате Португалии, отдав 1 голевую передачу. Его подробная статистика доступна здесь.

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