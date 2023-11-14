«Бавария» подписала 17-летнего вингера сборной Австралии Иранкунду. Его родители покинули Бурунди из-за болезни дочери и гражданской войны, он родился в Танзании в лагере беженцев
«Бавария» подписала 17-летнего австралийца.
Мюнхенский клуб объявил о трансфере вингера «Аделаиды Юнайтед» Нестори Иранкунду. Футболист присоединится к «Баварии» 1 июля 2024 года, после того, как ему исполнится 18.
Иранкунда, уже получивший вызов в сборную Австралии, родился в лагере для беженцев в Танзании. Его родители родом из Бурунди, но были вынуждены покинуть страну из-за болезни дочери и обострения гражданской войны, завершившейся в 2005 году.
Фото: fcbayern.com
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