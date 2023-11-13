«Краснодар» – главный претендент на чемпионство, их лидерство не удивляет. Они просто обязаны воспользоваться ситуацией». Семин об РПЛ

Юрий Семин считает Краснодар» главным претендентом на чемпионство в этом сезоне.

По итогам первого круга Мир «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 32 очка. На 2-й строчке с отставанием в 2 очка идет « », 3-е место занимает «Динамо».

В зоне прямого вылета находятся «Ахмат» и «Сочи».

«Основные итоги подведет турнирная таблица по окончании сезона. На данный момент все закономерно – тройка лидеров соответствует показанному командами уровню. Но особняком все-таки стоят два клуба – « » и «Зенит». Они демонстрируют более стабильный и качественный футбол по сравнению с другими.

Не удивляет, что именно «Краснодар» лидирует по итогам первого круга. Клуб имеет лучшую инфраструктуру в стране, обладает хорошим подбором игроков. Они просто обязаны воспользоваться сегодняшней ситуацией. Считаю их главными претендентами на чемпионство.

Что касается «Сочи», то выкарабкаться из этой ситуации будет очень тяжело. Сложно судить со стороны о причинах, в них должно разобраться руководство. То же касается и « », – сказал бывший главный тренер « ».

Главные итоги круга РПЛ. Ультракоротко

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