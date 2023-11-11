Матео Кассьерра: «Каждый футболист мечтает играть в ЛЧ. Но отсутствие еврокубков никак не влияет на мое настроение. Счастлив в «Зените»

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Матео Кассьерра Футбол

Матео Кассьерра заявил, что счастлив в «Зените».

– Вы поиграли в Европе, а Россия сейчас лишена возможности участвовать в еврокубках. Скучаете ли вы по официальным международным матчам, не влияет ли невозможность играть в Лиге чемпионов на ваше настроение?

– Безусловно, каждый футболист мечтает играть в Лиге чемпионов. Я не исключение, однако отсутствие еврокубков никак не влияет на мое настроение.

Я счастлив в «Зените», в Санкт-Петербурге счастлива моя семья, для меня это самое главное. Не скрою, перед переходом в «Зенит» у меня была возможность сделать иной выбор и оказаться в серьезном европейском клубе, однако я принял осознанное решение, мне хотелось выступать именно в «Зените».

Я ни разу не пожалел о своем выборе, мне и моей семье здесь очень комфортно. Не знаю, сколько продлится бан на участие российских клубов в еврокубках, но надеюсь, он не затянется, и «Зенит» выступит в главном клубном турнире Европы, – сказал форвард «Зенита».

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6 комментариев

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shava72
В том сезоне у нас была команда, с которой и в ЛЧ мы бы не затерялись, минимум ЛЕ с третьего места, но могли и за плей-офф побороться, в зависимости от группы. В этом, конечно, не так все гладко, Малкома и Кузяева пока что никто полноценно не заменил.
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Mixet.spb
Ответ bevooch
Матео на самом деле помнит, как и остальные игроки, что выездная безвыигрышная серия Зенита длится с 2017 года, а если брать только ЛЧ - то с 2015. Конечно же хотят поскорее вернуться в ЕК, потому что 19 матчей без побед подряд - рекордная серия, которую нужно продолжать наращивать.
Есть дети готовые накинуть на вентилятор немного статистики, а есть дяди🤦🏻😂 и это уже диагноз)
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Owen_the_Simple
Ответ bevooch
Матео на самом деле помнит, как и остальные игроки, что выездная безвыигрышная серия Зенита длится с 2017 года, а если брать только ЛЧ - то с 2015. Конечно же хотят поскорее вернуться в ЕК, потому что 19 матчей без побед подряд - рекордная серия, которую нужно продолжать наращивать.
>выездная безвыигрышная серия Зенита длится [...] если брать только ЛЧ - то с 2015

Когда, там, популярный Спартачок в ЛЧ на выезде выигрывал последний раз? В 2010 у Жилины?
Покорители последних строчек в группе дотационной ЛЕ ещё и кого-то троллить пытаются еврокубками. Я худею...
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ltkmaby
Стандартно- бабло решает все
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