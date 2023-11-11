Матео Кассьерра: «Каждый футболист мечтает играть в ЛЧ. Но отсутствие еврокубков никак не влияет на мое настроение. Счастлив в «Зените»

Матео Кассьерра заявил, что счастлив в «Зените».

– Вы поиграли в Европе, а Россия сейчас лишена возможности участвовать в еврокубках. Скучаете ли вы по официальным международным матчам, не влияет ли невозможность играть в Лиге чемпионов на ваше настроение?

– Безусловно, каждый футболист мечтает играть в Лиге чемпионов. Я не исключение, однако отсутствие еврокубков никак не влияет на мое настроение.

Я счастлив в «Зените», в Санкт-Петербурге счастлива моя семья, для меня это самое главное. Не скрою, перед переходом в «Зенит» у меня была возможность сделать иной выбор и оказаться в серьезном европейском клубе, однако я принял осознанное решение, мне хотелось выступать именно в «Зените».

Я ни разу не пожалел о своем выборе, мне и моей семье здесь очень комфортно. Не знаю, сколько продлится бан на участие российских клубов в еврокубках, но надеюсь, он не затянется, и «Зенит» выступит в главном клубном турнире Европы, – сказал форвард «Зенита».

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