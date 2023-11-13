Кассьерра из-за травмы пропустит матчи сборной Колумбии против Бразилии и Парагвая

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Сборная Колумбии по футболу ЧМ-2026 Матео Кассьерра Футбол

Матео Кассьерра пропустит матчи сборной Колумбии из-за травмы.

Напомним, нападающий «Зенита» повредил левую ногу в конце игры с «Краснодаром» (1:1). 

Федерация футбола Колумбии объявила, что 26-летний футболист не сможет принять участие в матчах против сборных Бразилии и Парагвая в рамках отбора ЧМ-2026

В текущем сезоне Мир РПЛ Кассьерра провел 14 матчей и забил 12 голов. Его статистику можно найти здесь

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3 комментария

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Любовь Мелехова
Очень жаль. Участие в сборных на таком уровне очень важно для любого футболиста. Скорейшего выздоровления Матео!
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Сергей Жарковский
Здоровья лучшему бомбардиру РПЛ! Скорого возвращения в строй!👏
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Зелёный гопник
Матео машина 💪🏻
Скорейшего выздоровления и возвращения в строй!
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