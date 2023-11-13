Кассьерра из-за травмы пропустит матчи сборной Колумбии против Бразилии и Парагвая

Матео Кассьерра пропустит матчи сборной Колумбии из-за травмы.

Напомним, нападающий « » повредил левую ногу в конце игры с «Краснодаром» (1:1).

Федерация футбола объявила, что 26-летний футболист не сможет принять участие в матчах против сборных Бразилии и Парагвая в рамках отбора .

В текущем сезоне Мир РПЛ Кассьерра провел 14 матчей и забил 12 голов. Его статистику можно найти здесь.

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