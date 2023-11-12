Тренер «Брентфорда» считает, что Эндо стоило удалить за фол на Нергоре: «В мире с ВАР это чистая красная»

Тренер «Брентфорда» считает, что Ватару Эндо должен был быть удален.

На 55-й минуте матча « » – « » (3:0) хавбек мерсисайдцев сфолил на полузащитнике . После консультации с ВАР арбитр решил не удалять Эндо.

Тем не менее Томас Франк считает, что японец заслуживал красной карточки.

«Думаю, это чистый фол и как минимум желтая карточка. Я считаю, что подобное – не красная, но в мире с ВАР с замедленными повторами, где видно, что он врезается в ногу Нергора с чрезмерной силой... Я думаю, что если Рэшфорду, Кертису Джонсу, Джошуа Дасилве давали красную, то и это чистая красная.

Я не думаю, что все эти эпизоды заслуживали красной, но в нашу эру это, видимо, ярко-красная карточка. Просто хочется последовательности», – сказал Франк.

Фото: скриншот трансляции

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