Тренер «Брентфорда» считает, что Эндо стоило удалить за фол на Нергоре: «В мире с ВАР это чистая красная»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия судьи Брентфорд Пол Тирни Кристиан Нергор видеоповторы Ватару Эндо Томас Франк Футбол

Тренер «Брентфорда» считает, что Ватару Эндо должен был быть удален.

На 55-й минуте матча АПЛ «Ливерпуль» – «Брентфорд» (3:0) хавбек мерсисайдцев сфолил на полузащитнике Кристиане Нергоре. После консультации с ВАР арбитр Пол Тирни решил не удалять Эндо.

Тем не менее Томас Франк считает, что японец заслуживал красной карточки.

«Думаю, это чистый фол и как минимум желтая карточка. Я считаю, что подобное  – не красная, но в мире с ВАР с замедленными повторами, где видно, что он врезается в ногу Нергора с чрезмерной силой... Я думаю, что если Рэшфорду, Кертису Джонсу, Джошуа Дасилве давали красную, то и это чистая красная.

Я не думаю, что все эти эпизоды заслуживали красной, но в нашу эру это, видимо, ярко-красная карточка. Просто хочется последовательности», – сказал Франк.

Фото: скриншот трансляции

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4 комментария

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Ravil Gilmanov
Да он там специально ногу сгибал, чтобы прямой не влететь
+7
-1
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Dark.Babysitter
бредит коуч
+2
0
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vals1702
обоюдный стык. Фол можно было давать игроку Брентфорда
+4
-4
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Виталий А.
Теперь каждый фол игроков Ливерпуля будут рассматривать под микроскопом?
0
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