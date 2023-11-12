Юрген Клопп оценил победу «Ливерпуля» над «Брентфордом» (3:0) в АПЛ.

О матче

«Нам нужно было сделать правильные выводы после поражения от «Тулузы». Я очень доволен. Контроль моментов с нашей стороны в матче был совершенно исключительным. Мы держали мяч внизу, играли в футбол, были очень опасны и забили замечательные голы».

О гонке за титул

«Сегодня мы показали отличную реакцию, но нам нужно продолжать. Если будем близки к этому в марте или апреле, тогда можно говорить. А до тех пор мы просто будем пробиваться [наверх] в самой сложной лиге в мире», – сказал тренер « ».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?