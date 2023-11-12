Клопп после 3:0 с «Брентфордом»: «О чемпионской гонке можно будет говорить в марте-апреле. Пока «Ливерпуль» будет пробиваться в самой сложной лиге в мире»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Брентфорд Футбол

Юрген Клопп оценил победу «Ливерпуля» над «Брентфордом» (3:0) в АПЛ.

О матче

«Нам нужно было сделать правильные выводы после поражения от «Тулузы». Я очень доволен. Контроль моментов с нашей стороны в матче был совершенно исключительным. Мы держали мяч внизу, играли в футбол, были очень опасны и забили замечательные голы».

О гонке за титул АПЛ

«Сегодня мы показали отличную реакцию, но нам нужно продолжать. Если будем близки к этому в марте или апреле, тогда можно говорить. А до тех пор мы просто будем пробиваться [наверх] в самой сложной лиге в мире», – сказал тренер «Ливерпуля».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арман Мартиросян
Нуньес такой невезучий... Тем не менее, выдающийся талант.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Funny lepka
Блин не в тему, но смотреть даже как не болельщику МЮ на их разницу мячей больно;(
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
djamel
Ответ Трент 66
ничего он не расставит.
Друг, мы же знаем с тобой прекрасно, как Ливерпуль проходит Боксингдэй, кто зимой чемпион - тот и летом чемпион, если ты не Арсенал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
djamel
Боксинг дэй всех расставит на свои места.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красный чай
Действительно рано говорить, что то все таки этой команде не хватает, то ли реализации Нуньеса то ли опорника.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент 66
Ответ djamel
Боксинг дэй всех расставит на свои места.
ничего он не расставит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий