Мбаппе после хет-трика «Реймсу»: «Мне не нужно хорошо играть, чтобы забивать, но я хочу это делать. Моя цель – всегда помогать команде»

Килиан Мбаппе прокомментировал свой хет-трик в матче с «Реймсом».

«ПСЖ» одержал победу со счетом 3:0 в 12-м туре Лиги 1. Все 3 гола забил Мбаппе.

«Это соревнование, отличное от Лиги чемпионов. Все, чего мы хотели, – это победить после ничьей с «Ниццей», и это сделано, мы счастливы. Лига 1 – это другое состояние души и другой стиль игры. Мы счастливы и возвращаемся домой.

Приятно сделать хет-трик, но самое главное – это получить хорошие эмоции от игры. При всей моей скромности, мне не нужно хорошо играть, чтобы забивать, но чего я хочу, так это хорошо играть и забивать. Моя цель – всегда помогать своей команде, как на поле в игре, так и в турнирной таблице», – сказал нападающий.

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