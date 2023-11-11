Сперцян признан лучшим игроком октября в РПЛ

Теги ЦСКА Зенит Ростов премьер-лига Россия рейтинги Краснодар Милан Гайич Егор Голенков Иван Сергеев Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян признан лучшим игроком месяца в Мир РПЛ.

Полузащитник «Краснодара» победил в голосовании среди легенд РПЛ – он получил 2 голоса из 5 возможных. 

В голосовании болельщиков Сперцяна опередил защитник ЦСКА Милан Гайич, эксперты «Матч Премьер» отдали по 2 голоса Егору Голенкову («Ростов») и Ивану Сергееву («Зенит»).

В октябре Сперцян провел 3 матча в рамках чемпионата России и забил 2 гола. Подробную статистику 23-летнего игрока можно найти здесь

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6 комментариев

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Константин Антропов
Но он же не лучший даже в Краснодаре!
+16
-4
+12
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Vićtor Diaź
Ответ Константин Антропов
Но он же не лучший даже в Краснодаре!
Вот он парадокс индивидуальных наград в командных видах спорта)))
В Краснодаре лучший игрок Кордоба, причём который месяц уже, а в РПЛ Сперцян😁
+4
-2
+2
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Рустам Атаев
настоящий Спец.
+2
-1
+1
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stee
Ответ Константин Антропов
Но он же не лучший даже в Краснодаре!
Глупости. Сперцян - важнейший игрок команды, он лидер на поле, индивидуально вытаскивающий игры, забивающий решающие голы. Примерно на том же уровне Кордоба, Алонсо и Сафонов.
+1
0
+1
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Lol Ko
Сборная соляка с голосованием и - оп! Победитель )
+1
-1
0
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Данко Лазович
ого. два гола в трёх матчах. вот это статистика 😊
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