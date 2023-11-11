Сперцян признан лучшим игроком октября в РПЛ
Эдуард Сперцян признан лучшим игроком месяца в Мир РПЛ.
Полузащитник «Краснодара» победил в голосовании среди легенд РПЛ – он получил 2 голоса из 5 возможных.
В голосовании болельщиков Сперцяна опередил защитник ЦСКА Милан Гайич, эксперты «Матч Премьер» отдали по 2 голоса Егору Голенкову («Ростов») и Ивану Сергееву («Зенит»).
В октябре Сперцян провел 3 матча в рамках чемпионата России и забил 2 гола. Подробную статистику 23-летнего игрока можно найти здесь.
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