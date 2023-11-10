Лаутаро – лучший игрок октября в Серии А. У него 2 гола в 3 матчах
Лаутаро Мартинес признан лучшим игроком октября в чемпионате Италии.
В голосовании форвард «Интера» опередил Бремера из «Ювентуса», Хвичу Кварацхелию из «Наполи», Риккардо Орсолини из «Болоньи», Кристиана Пулишича из «Милана» и Матиаса Соуле из «Фрозиноне».
В октябре у Лаутаро 2 года в 3 матчах Серии А. Подробная статистика аргентинца – здесь.
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Лаутаро лучший игрок лучшего клуба Италии
соответственно, Лаутаро лучший игрок Сериала. всё соответствует.
У кого самая стрёмная реализация всей ЛЧ с двукратным отрывом, благодаря которому клуб за который он выступает недосчитался кучу голов, и теперь из-за худшей разницы мячей вынужден в последнем иуре обыгрывать Реал Соседад.
Кто бы это мог быть?