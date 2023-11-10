Лаутаро – лучший игрок октября в Серии А. У него 2 гола в 3 матчах

Теги Интер серия А Италия рейтинги Кристиан Пулишич Лаутаро Мартинес Риккардо Орсолини Бремер Хвича Кварацхелия Матиас Соуле Футбол

Лаутаро Мартинес признан лучшим игроком октября в чемпионате Италии.

В голосовании форвард «Интера» опередил Бремера из «Ювентуса», Хвичу Кварацхелию из «Наполи», Риккардо Орсолини из «Болоньи», Кристиана Пулишича из «Милана» и Матиаса Соуле из «Фрозиноне».

В октябре у Лаутаро 2 года в 3 матчах Серии А. Подробная статистика аргентинца – здесь.

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14 комментариев

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bostonKG
Он в принципе лучший игрок серии А
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Трент Резнор
Конечно лучший. Капитанище.
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Blaumerc
Интер лучший клуб Италии
Лаутаро лучший игрок лучшего клуба Италии
соответственно, Лаутаро лучший игрок Сериала. всё соответствует.
+3
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VERBLYUD
Прямо сейчас входит в топ-5 лучших игроков мира.
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Denis Akhmarov
по мне так лучший Соуле, в одиночку там скромный Фрозиноне тащит.
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VERBLYUD
Ответ Гномович!
Лучший игрок сб. Аргентины
Тебе самому не смешно? В сборной начиная с ЧМ-2022 он никак не может себя найти и не показывает топ футбол, больше напоминает Игуаина на пике, тот тоже разрывал Серию А, но в сборной играл не очень круто.
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Виталий Ан
Лаутаро отличный нап. На ЧМ конечно словил сильный спад, но думаю все понимают на сколько он хорош.
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&_Bishep_&
А что Реал его не покупает? По амплуа может быть нужнее чем Мбаппе.
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Lose Yourself
2 года в 3 матчах это сильно конечно, как только успел а
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Е.Р.
Друг спрашивает. Угадайте с трех раз:
У кого самая стрёмная реализация всей ЛЧ с двукратным отрывом, благодаря которому клуб за который он выступает недосчитался кучу голов, и теперь из-за худшей разницы мячей вынужден в последнем иуре обыгрывать Реал Соседад.
Кто бы это мог быть?
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*MVP*
Ответ Виталий Ан
Лаутаро отличный нап. На ЧМ конечно словил сильный спад, но думаю все понимают на сколько он хорош.
ну и спад этот был в целом обоснован
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