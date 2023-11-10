Моуринью о 0:2 со «Славией»: «Ужасное выступление «Ромы». Только 20-летний Бове не заслуживал поражения – но одного человека мало для победы»

Теги Рома Жозе Моуринью высшая лига Чехия Славия Прага серия А Италия Лига Европы УЕФА Эдоардо Бове Футбол

Жозе Моуринью критически отозвался об игре «Ромы» против «Славии» (0:2).

«Сегодня мы ни в чем не преуспели. Я не хочу много говорить, и другим не стоит.

Результат абсолютно справедливый как для «Славии», так и для нас. Ничто в нашей игре мне не понравилось. Я уже пообщался с футболистами в раздевалке – а я этого никогда не делаю. То, что было сказано, останется между нами. Я хочу быть честным и справедливым по отношению к парням из пражской «Славии», которые полностью заслужили победу.

У нас был шанс сравнять счет, но в целом выступление ужасное. Не получалось ничего. Мало у кого из игроков было то отношение к делу, которое я хочу видеть.

Но назову кое-что, что мне все же понравилось. Это Эдоардо Бове, 20-летний парень. Но одного человека недостаточно для победы. Все, кроме Бове, заслужили поражение», – сказал главный тренер «Ромы» в эфире Sky Sport Italia.

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4 комментария

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Влад Буковски
Вот и стоило козырять 26 трофеями в прессухе до игры?
Карма она такая, понты дешевые не очень любит
+5
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Артём Сергеев
"Я не хочу много говорить,и другим не стоит"
красиво завернул
+1
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Старый Волк
Время красивых разговоров закончилось. Посмотрим на результат воскресного матча.
0
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Александр Зайцев
Ответ Влад Буковски
Вот и стоило козырять 26 трофеями в прессухе до игры? Карма она такая, понты дешевые не очень любит
Сколько трофеев в истории Лацио? Это факты.
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