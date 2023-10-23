Геннадий Орлов: «Литвинов – опорник и должен играть в сборной России. Он сильнее и Фомина, и Баринова»
Геннадий Орлов считает, что Руслан Литвинов должен играть опорника в сборной.
«Спартак» подтянулся, мощно сыграл против «Пари НН», заслуженно победил. Помните, я не раз задавался вопросом, почему Литвинов играет в центре обороны, а не в опорной зоне. Он именно опорник. Способен и разрушать, и развивать атаки.
Сегодня тренер выпустил его с первых минут в средней линии, и Руслан его, мягко говоря, не подвел. Не случайно же именно Литвинова признали лучшим игроком матча?
На мой взгляд, Литвинов должен играть в сборной России. Он сильнее и Фомина, и Баринова, выглядит предпочтительнее и динамовца, и железнодорожника», – сказал комментатор.
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А вот пас отдать длинный, средний или короткий Литвинов может гораздо лучше.