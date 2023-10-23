Геннадий Орлов: «Литвинов – опорник и должен играть в сборной России. Он сильнее и Фомина, и Баринова»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Геннадий Орлов Дмитрий Баринов Даниил Фомин Руслан Литвинов Футбол

Геннадий Орлов считает, что Руслан Литвинов должен играть опорника в сборной.

«Спартак» подтянулся, мощно сыграл против «Пари НН», заслуженно победил. Помните, я не раз задавался вопросом, почему Литвинов играет в центре обороны, а не в опорной зоне. Он именно опорник. Способен и разрушать, и развивать атаки.

Сегодня тренер выпустил его с первых минут в средней линии, и Руслан его, мягко говоря, не подвел. Не случайно же именно Литвинова признали лучшим игроком матча?

На мой взгляд, Литвинов должен играть в сборной России. Он сильнее и Фомина, и Баринова, выглядит предпочтительнее и динамовца, и железнодорожника», – сказал комментатор.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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18 комментариев

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Dr.Gebbelsss
и Хорошо что Абаскаль начал его правильно использовать!
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Доктор Верховцев
Ответ Очки Дани Алвеса
К чему эти пустые рассуждения, кто должен играть в сборной? Зачем вообще сейчас играть в сборной? Зачем составлять рейтинги играющих в сборной?
Сборная должна быть и должна играть. Но нормально, а не как сейчас. Должен быть сыгранный коллектив сильнейших игроков, а не валерин цирк.
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\\\ VORON ///
Ответ Vorhun
Геннадий Сергеевич пишите про свой величайший Мега гегемонический клуб. Что то не обсуждается как во вчерашнем матче в старте хехемона 2 игрока россияне. Вот это обсудите.
Да, с учётом этого Карпу неплохо было бы родить "слух", что россияне в составе Зенита недовольны отношением и считают, что к легионерам более лояльное отношение. А то в Спартаке в основном выходят россияне в составе, тем не менее подобные "слухи" постоянно распространяются, а в Зените типа все довольны...
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Demedieu
но слабее Карпукаса
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Очки Дани Алвеса
Ответ Доктор Верховцев
Сборная должна быть и должна играть. Но нормально, а не как сейчас. Должен быть сыгранный коллектив сильнейших игроков, а не валерин цирк.
Кому должна? С кем она должна играть? Как без соперничества выстроить схему/форму команды и мотивацию?
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\\\ VORON ///
Ответ Demedieu
но слабее Карпукаса
В обороне может быть, но в созидающих действиях существенно сильнее. В целом из можно в паре использовать против сильных соперников, но таких у сборной России, увы, не предвидится...
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Тиджани Бабангида
Литвинов безусловный молодой талант российского футбола и его использование на разных позициях послужит ему хорошую службу. Он был на карандаше некоторых европейский клубов уже этим летом. К следующему лету велик шанс что он уйдет в Европу(Герман Ткаченко заявлял прямо об этом).
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Невский баклан
Только рыжее чудо способно использовать Зобнина вместо Литвинова в опорке.
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Андрей Кобранов
Пофигу кто в сборной играет , все равно …
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Wiley Fox
Бедный геша орлов

Зенит против Самары вышел с Адамовым в воротах и Сергеевым в нападении

И с 9-ю легионерами

Кует Газпром кадры для сборной
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Shast
Ответ Dr.Gebbelsss
и Хорошо что Абаскаль начал его правильно использовать!
Не прошло и полгода как говорится
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Caniball
Ответ Demedieu
но слабее Карпукаса
Карпукас - сильнее только в отборе, в выборе позиции и работоспособности - примерно одинаковые.
А вот пас отдать длинный, средний или короткий Литвинов может гораздо лучше.
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Циник Петербургский
Ответ Vorhun
Геннадий Сергеевич пишите про свой величайший Мега гегемонический клуб. Что то не обсуждается как во вчерашнем матче в старте хехемона 2 игрока россияне. Вот это обсудите.
Ну, хоть не осужденные уголовники, подозреваемые в КОНТРАБАНДЕ НАРКОТИКОВ, которым жульнический допинговый клуб помогает скрываться от заслуженного наказания...
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