Тренер «Наполи» Гарсия об 1:1 с «Унионом»: «Мы разочарованы. Могли выиграть, но пропустили из-за ошибки»

Теги Лига чемпионов УЕФА Наполи Унион Берлин Руди Гарсия Футбол

Руди Гарсия оценил ничью с «Унионом» (1:1) в Лиге чемпионов.

«Мы пропустили из-за ошибки. Мы разочарованы результатом: могли выиграть и заслуживали победы, но не добились ее.

У нас были моменты – вратарь выручал, но и соперник тоже попал в штангу», – сказал главный тренер «Наполи».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рамиз Бахтияров
Могли досрочно оформлять выход в ПО, но усложнили дела к сожалению. Дальше Реал и валидол с Брагой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий