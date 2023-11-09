Тренер «Наполи» Гарсия об 1:1 с «Унионом»: «Мы разочарованы. Могли выиграть, но пропустили из-за ошибки»

Руди Гарсия оценил ничью с «Унионом» (1:1) в Лиге чемпионов.

«Мы пропустили из-за ошибки. Мы разочарованы результатом: могли выиграть и заслуживали победы, но не добились ее.

У нас были моменты – вратарь выручал, но и соперник тоже попал в штангу», – сказал главный тренер « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!