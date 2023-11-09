Защитник «Интера» Бастони о выходе в плей-офф ЛЧ: «Мы сделали еще один шаг в развитии нашей команды»

Теги Интер Лига чемпионов УЕФА Ред Булл Зальцбург Алессандро Бастони Футбол

Алессандро Бастони оценил выход «Интера» в плей-офф Лиги чемпионов.

Защитник миланцев высказался после матча с «Зальцбургом» (1:0).

«Мы счастливы, потому что «Зальцбург» – очень сильная команда, мы знали, какой у них потенциал, и хорошо сопротивлялись в первом тайме, который они провели очень сильно. Мы сделали еще один шаг в развитии нашей команды», – сказал Бастони.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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1 комментарий

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rigobersong
Индзаги топ. 3 выхода в ПО подряд с Интером:)
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