Защитник «Интера» Бастони о выходе в плей-офф ЛЧ: «Мы сделали еще один шаг в развитии нашей команды»
Алессандро Бастони оценил выход «Интера» в плей-офф Лиги чемпионов.
Защитник миланцев высказался после матча с «Зальцбургом» (1:0).
«Мы счастливы, потому что «Зальцбург» – очень сильная команда, мы знали, какой у них потенциал, и хорошо сопротивлялись в первом тайме, который они провели очень сильно. Мы сделали еще один шаг в развитии нашей команды», – сказал Бастони.
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