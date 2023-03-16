Бензема забил 33-й гол в плей-офф ЛЧ. Больше лишь у Роналду (67) и Месси (49)
Форвард «Реала» Карим Бензема забил гол в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0).
Это 33-й мяч француза на стадии плей-офф турнира, и он по-прежнему занимает 3-е место в истории ЛЧ.
Рекордсмен по этому показателю – Криштиану Роналду с 67 голами. Вторым идет Лионель Месси («ПСЖ», 49).
В топ-5 также входят Роберт Левандовски («Барселона», 30) и Томас Мюллер («Бавария», 26).
Указал тебе твоё место.
Так как знаешь что твой позорник#7 даже в топ10 с натяжкой входит.
Живи с этим .
А ещё у роналду карьера построен на пенальти и на офсайдах.
Говоришь пенальти у Месси на ЧМ, но в предыдущих 4 ЧМ у него 0 пенальти, а у роналду ??)))
Давай так, кто больше всех забил пенальти тот и самый конч##й футболист ок????
А у роналду дыра с 1 до 5 ЧМ.
А ещё у Месси не было пенальти в предыдущих 4 ЧМ.
А у роналду в 2014, 2018, 2022.
Но тогда вы не правильно называли фамилию
Не говоря уже о других голах с нарушениями и пенальти.