Бензема забил 33-й гол в плей-офф ЛЧ. Больше лишь у Роналду (67) и Месси (49)

Форвард « » забил гол в ответном матче 1/8 финала чемпионов с «Ливерпулем» (1:0).

Это 33-й мяч француза на стадии плей-офф турнира, и он по-прежнему занимает 3-е место в истории ЛЧ.

Рекордсмен по этому показателю – с 67 голами. Вторым идет («ПСЖ», 49).

В топ-5 также входят Роберт Левандовски («Барселона», 30) и Томас Мюллер («Бавария», 26).