Бензема забил 33-й гол в плей-офф ЛЧ. Больше лишь у Роналду (67) и Месси (49)

Теги Бавария ПСЖ Карим Бензема Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Лига чемпионов УЕФА Томас Мюллер Роберт Левандовски Футбол

Форвард «Реала» Карим Бензема забил гол в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0).

Это 33-й мяч француза на стадии плей-офф турнира, и он по-прежнему занимает 3-е место в истории ЛЧ.

Рекордсмен по этому показателю – Криштиану Роналду с 67 голами. Вторым идет Лионель Месси («ПСЖ», 49).

В топ-5 также входят Роберт Левандовски («Барселона», 30) и Томас Мюллер («Бавария», 26).

37 комментариев

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deadjoker
Такими темпами холланд за пару лет его обгонит :)
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fellx
Ответ Alex Rhea
На ЧМ особенно легко играть, если в каждом матче бьешь пенальти при счете 0-0, а также не получаешь жёлтых за удары сзади по ногам, игры руками, ударами локтями в рёбрам соперникам, провокации в виде ударов мячом по скамейке запасных соперников и срывы атак, а также если хозяева ЧМ по совместительству твои хозяева в клубе
Почему это адекватное мне не в минусе? На спортс заблокировали все фейковые аккаунты, что ли?)
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Айлин 1990
Ответ Топлю за барсу 10 лет
Айлинка, ты порвалась кажется. Давай так, у кого имя начинается на Лион, а фамилия на Мес тот и самый конч**й футболист ок?
Слился соб##а )))
Указал тебе твоё место.
Так как знаешь что твой позорник#7 даже в топ10 с натяжкой входит.
Живи с этим .
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Топлю за барсу 10 лет
Ответ Айлин 1990
Чакыр почти биологический отец роналду.))) А ещё у роналду карьера построен на пенальти и на офсайдах. Говоришь пенальти у Месси на ЧМ, но в предыдущих 4 ЧМ у него 0 пенальти, а у роналду ??))) Давай так, кто больше всех забил пенальти тот и самый конч##й футболист ок????
Айлинка, ты порвалась кажется. Давай так, у кого имя начинается на Лион, а фамилия на Мес тот и самый конч**й футболист ок?
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Топлю за барсу 10 лет
Ответ AC_Milan_7
Да хоть каждую неделю её проводи 99% процентов футболистов не смогли даже в таком случае ее выиграть) всегда бы побеждал сильнейший) вы видите как вам удобно забывая что у Аргентины была серия из 40 матчей без поражений в пух и прах был разбит Чемпион Европы «Италия» а вы ищите оправдания дальше
тот самый великий чемпион "Италия", который отлетел от Македонии и та самая легендарная "сетка смерти" у Аргентины
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Айлин 1990
Ответ Топлю за барсу 10 лет
а че тут легенда барсы чакыр делает, который удалил Терри за подножку? Твоему аргентинскому наложнице только хозяева-катарцы могут помочь, только почему-то опять вылет с позором из лч, ладно хоть чм позорнику купили, чтоб ложка мёда была для у.о болел муськи
Чакыр почти биологический отец роналду.)))
А ещё у роналду карьера построен на пенальти и на офсайдах.
Говоришь пенальти у Месси на ЧМ, но в предыдущих 4 ЧМ у него 0 пенальти, а у роналду ??)))
Давай так, кто больше всех забил пенальти тот и самый конч##й футболист ок????
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AC_Milan_7
Ответ Топлю за барсу 10 лет
лучше расскажи как ради гнума ежегодно устраивали копу, если бы он и на чм купленном ничего не сделал, то для него в 2023 еще один организовали
Да хоть каждую неделю её проводи 99% процентов футболистов не смогли даже в таком случае ее выиграть) всегда бы побеждал сильнейший) вы видите как вам удобно забывая что у Аргентины была серия из 40 матчей без поражений в пух и прах был разбит Чемпион Европы «Италия» а вы ищите оправдания дальше
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Я Гражданин Мира
Ответ ColonelKurtz
Вот если в других статистических цифрах Рон проигрывает Месси, то именно в плове ЛЧ он с отрывом всех нагибает, а вед игры плова - самые трудные в мировом футболе, уровень игры даже выше чем на ЧМ будет
Вы серьёзно?
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Айлин 1990
Ответ Partizanski
У Месси до этого "чемпионата" в плей-офф тоже не густо было. А потом посыпались левые пенки
У Месси хотя бы были результативныех действий в плей-офф ЧМ.
А у роналду дыра с 1 до 5 ЧМ.

А ещё у Месси не было пенальти в предыдущих 4 ЧМ.
А у роналду в 2014, 2018, 2022.
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Топлю за барсу 10 лет
Ответ Карл-Хайнц Кёрбель
Ору с айлинок🤣🤣🤣
он щас с твинков зайдет, прибежит Олег и Александра отстаивать честь аргентинской вафли
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Я Гражданин Мира
Ответ Alex Rhea
Глоры Месси набежали, у которых жутко бомбит, когда им в лицо фактами тычут) А так, начиная с четвертьфиналов у Месси 20+6, у Роналду безумные 42+6. Хотя сравнивать не нужно, ибо Месси обычно в 1/8 уже пакует чемоданы. Все претензии сюда - https://www.messivsronaldo.app/club-stats/champions-league/
На ЧМ вы имеете ввиду пакуют чемоданы?
Но тогда вы не правильно называли фамилию
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Топлю за барсу 10 лет
Ответ Айлин 1990
Что бы набрался 15, ему надо Кашаи, Оливер, Чакыр, Рокки, Клатенбург, Брых.
а че тут легенда барсы чакыр делает, который удалил Терри за подножку? Твоему аргентинскому наложнице только хозяева-катарцы могут помочь, только почему-то опять вылет с позором из лч, ладно хоть чм позорнику купили, чтоб ложка мёда была для у.о болел муськи
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Partizanski
У Месси до этого "чемпионата" в плей-офф тоже не густо было. А потом посыпались левые пенки
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Айлин 1990
Ответ Топлю за барсу 10 лет
чтоб 15 набралось, ему не надо вылетать с позором 8 лет подряд
Что бы набрался 15, ему надо Кашаи, Оливер, Чакыр, Рокки, Клатенбург, Брых.
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Топлю за барсу 10 лет
Ответ AC_Milan_7
Ну а вообще смешно слышать когда фанаты Роналду начинают говорить что ЧЕ будет сложнее чем ЧМ проходит время и чемпион Европы, даже не попадает на ЧМ 😂 потом проходит еще время и заклятый враг их кумира выигрывает главный турнир во всем мире и они уже начинают говорить да вообще самая крутая 😎 и сложная это ЛЧ 😂😂😂👍а все остальное куплено 😂 уже забыли что Роналду рекордсмен по голам забитым с оффсайда которые были засчитаны?😂😂
лучше расскажи как ради гнума ежегодно устраивали копу, если бы он и на чм купленном ничего не сделал, то для него в 2023 еще один организовали
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Владислав Харламов
Если Месси лучший игрок в истории в целом, то Криштиану можно назвать лучшим в истории ЛЧ
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AC_Milan_7
Ответ ColonelKurtz
Вот если в других статистических цифрах Рон проигрывает Месси, то именно в плове ЛЧ он с отрывом всех нагибает, а вед игры плова - самые трудные в мировом футболе, уровень игры даже выше чем на ЧМ будет
Ну а вообще смешно слышать когда фанаты Роналду начинают говорить что ЧЕ будет сложнее чем ЧМ проходит время и чемпион Европы, даже не попадает на ЧМ 😂 потом проходит еще время и заклятый враг их кумира выигрывает главный турнир во всем мире и они уже начинают говорить да вообще самая крутая 😎 и сложная это ЛЧ 😂😂😂👍а все остальное куплено 😂 уже забыли что Роналду рекордсмен по голам забитым с оффсайда которые были засчитаны?😂😂
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Топлю за барсу 10 лет
Ответ Айлин 1990
Хоть убей, даже не соберётся 15 голов с пенальти в плей-офф у Месси.
чтоб 15 набралось, ему не надо вылетать с позором 8 лет подряд
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Nasyranaldu krish
Ответ Temp LC
А у твоего мессия 16 реализованных пенальти из них 7 в плей офф
Насыраналду когда полуфинале инрает на ЧМ? Неговаря о финал и чемпионство ! Но ничего когда стукнет полтинг обьязательно выиграет(( надежда умирает последними
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AC_Milan_7
Ответ ColonelKurtz
Вот если в других статистических цифрах Рон проигрывает Месси, то именно в плове ЛЧ он с отрывом всех нагибает, а вед игры плова - самые трудные в мировом футболе, уровень игры даже выше чем на ЧМ будет
Везде все зависит от соперника) не думаю что Вольфсбург или Апоел будет сильнее Голландии или Франции)
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Nasyranaldu krish
Ответ Temp LC
А у твоего мессия 16 реализованных пенальти из них 7 в плей офф
У твоего? Странно Месси будьто его сообственность(( Насраналду абсолютно безполезный игрок 0+0 на главном турнире ,да и в пределах 30 матчей сыграл больше в лч
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A.B.W.
Ответ ColonelKurtz
Вот если в других статистических цифрах Рон проигрывает Месси, то именно в плове ЛЧ он с отрывом всех нагибает, а вед игры плова - самые трудные в мировом футболе, уровень игры даже выше чем на ЧМ будет
Да там одной только Баварии 3 гола из оффсайда в том скандальном матче.

Не говоря уже о других голах с нарушениями и пенальти.
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Спартак Уокер
Да хорошие цифры у Бензема
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Temp LC
Ответ Айлин 1990
Хоть убей, даже не соберётся 15 голов с пенальти в плей-офф у Месси.
А у твоего мессия 16 реализованных пенальти из них 7 в плей офф
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Temp LC
Ответ Айлин 1990
У роналду почти 25+ голов с пенальти. Но об этом не выгодно говорить.
У Роналду за всю ЛЧ всего 20 реализованных пенальти, а в плей офф всего 7! И о чем не выгодно говорить скажи ка мне?
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