«Бавария» хорошо сыграла без Киммиха, и уже говорят, что команде лучше без него. Таких стабильных игроков в Бундеслиге за последние 20-30 лет было немного». Экс-директор «Баварии» Решке о хавбеке

Михаэль Решке высказался о критике в адрес Йозуа Киммиха.

«Это бессмысленная дискуссия. За последние 20-30 лет в Бундеслиге было не так много игроков, демонстрировавших такой же стабильно высокий уровень, как . Есть один игрок, который затмевает всех, и это – машина и исключение на этом уровне, я не могу вспомнить ни одной плохой игры Филиппа.

Однако в следующей категории я вижу Йозуа. На протяжении многих лет он решал исход важных матчей и сыграл ключевую роль во многих завоеванных титулах, регулярно попадал в символические сборные Лиги чемпионов и других турниров, показывал себя в сборной.

Я давно его знаю, но это факты, которые не имеют никакого отношения к моим личным отношениям с ним. Никто из тех, кто серьезно занимается профессиональным футболом, не сможет усомниться в качестве и стабильности такого игрока.

Впервые он проявляет безумное упрямство в отношении своих амбиций. Если в команде все идет не по его плану, он берет на себя ответственность. Думаю, его все еще гложет разочарование от выступления со сборной Германии на чемпионате мира.

У «Баварии» в этом году тоже не всегда все складывалось хорошо. Это давит на него. Йозуа амбициозен, стремится к результативности и старается передать это своим товарищам по команде. Правда, иногда он бывает слишком упрям.

Кроме того, многое наваливается на него извне. Чего стоит только раздражающее обсуждение угловых – по статистике он является одним из лучших в лиге по этому показателю, и разные тренеры «Баварии» в разные годы подтверждали это, но о нем говорят после каждого чуть более слабого углового.

Возникает чувство, что некоторые люди, формирующие общественное мнение, всегда намеренно ищут в Йозуа что-то негативное. «Бавария» проводит хорошую игру без него, и уже возникает вопрос: лучше ли им без Киммиха? Ему нужно сесть на скамейку? Это несерьезно!

Стоит учитывать и то, как много ведущих иностранных тренеров восхищаются Йозуа и высоко ценят его. Одно можно сказать наверняка: он выберется из этого», – сказал бывший директор «Баварии».

«Без Киммиха «Бавария» лучше, возможно – так говорили многие, с кем я общался. Без него команда провела лучший матч при Тухеле». Хаманн о хавбеке мюнхенцев

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