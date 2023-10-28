Беллингем – 3-й игрок, забивший 13 голов в 13 первых матчах за «Реал». Ранее это делали Ди Стефано и Роналду

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Рауль Ла Лига Уго Санчес Альфредо Ди Стефано Ференц Пушкаш Сантильяна Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем забил 13 голов в 13 первых матчах за «Реал».

Сегодня 20-летний полузащитник сделал дубль в игре против «Барселоны» (2:1). 

Англичанин стал третьим игроком в истории мадридского клуба, которому удалось забить 13 мячей в 13 первых матчах – ранее это делали Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду

Для сравнения, Ференц Пушкаш в 13 первых играх за «Реал» забил 11 мячей, Уго Санчес и Рауль – по 7, Сантильяна – 5, а Карим Бензема – 4. 

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49 комментариев

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pavlenko_15
Топовый игрок. Очень хорошо чувствует игру, а сколько еще впереди!)
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+40
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Streetbor
для его позиции у феноменальная статистика.
+39
-2
+37
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xDe xDe
Спортс, ну принесите уже статью с фразой Хорхе Вальдано: "Джуд сегодня продемонстрировал социологический мадридизм". Это же просто троллинг галактического уровня)
+35
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+32
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Парень со двора Шмурнова
Ответ GuruFutbola
Комментарий скрыт
Да хорош уже писать эту чушь. У него даже в последние сезоны на спаде столько голов после индивидуальных действий, сколько не было ни у Вильи, ни у Это’О с Анри, ни у 90% нападающих.
+30
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JENNINGS
А также Беллингем – первый игрок, забивший дважды за 76 лет в своем первом Класико за «Реал Мадрид»
Лучший игрок мира прямо сейчас!
+21
-6
+15
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Боря Тимофеев
Ответ Streetbor
для его позиции у феноменальная статистика.
и для его возраста...
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Михо
Хей Джуд) хорошая компания) жаль песню не спели, Мик Джаггер был бы в бешенстве😃
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f0rmoceft
Ответ Великий Алонсо
Не надо сравнивать палец с жопой, Беллингема и Великого Роналду. Криштиану номер 1 в истории футбола 🙏🙏🙏🙏
Никто и не сравнивает. Привели статистику
+11
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Medik99
Если бы у Дортмунда были хорошие инвесторы и не продавали лидеров. Атакующая линия: Гюндоган, Беллингем, Левандовски, Холланд. Офигеть.
+11
-4
+7
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vzi
Если у Гуру, Ринго и компании бомбит от Беллингема, если они его оскорбляют - значит, все Беллингем делает правильно. ;)
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Кокич
Ответ Великий Алонсо
Не надо сравнивать палец с жопой, Беллингема и Великого Роналду. Криштиану номер 1 в истории футбола 🙏🙏🙏🙏
Пиши грамотно. Негоже CR7 сравнивать с ж####.
+4
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Парень со двора Шмурнова
Джуд великолепен. Текущая позиция, конечно, дает ему максимальную возможность раскрыть весь свой потенциал. Осталось лишь самое малое, при этом самое главное и самое сложное - стабильно держать такой уровень и не допускать спадов.
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Pablo Rodrigues
Собственно, вопрос. А зачем теперь Реалу Мбаппе?
Медийность Белингема не хуже. Адаптировался сразу. Разрывает. Моложе. Перспективнее. Управляем. Стоил дешевле.
Что должно произойти, чтобы Реал снова уговаривал Мбаппе? Уход Винни?
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GloryReal
В одном ряду с величайшими. Добро пожаловать в Реал Мадрид.
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Kazanest
Ответ Medik99
Если бы у Дортмунда были хорошие инвесторы и не продавали лидеров. Атакующая линия: Гюндоган, Беллингем, Левандовски, Холланд. Офигеть.
Если остался Лева, то не было бы Холланда
Был бы Гюндоган, то не было бы Джуда
Всё просто, Дортмунд не резиновый
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Dexter Morgan
Беллингем часть большой мадридской семьи. И уже творит великие дела.
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circassian*
Это невероятно.
Особенно с учетом того, что Джуд, в отличии от первых двух - играет в центре поля, а не в атаке. И все 13 голов забил с игры, причем практически каждый гол был мегаважен, практически все голы делали результат.
Сколько раз уже голы Джуда приносили Мадриду победы за эти 13 матчей? 7, 8? Да даже если бы он сделал это 2-3 раза за первые 13 матчей, его трансфер уже считался бы отличным. А тут - в половине матчей зарешал ЛИЧНО, причем зачастую на последних минутах.
Я смотрю футбол двадцать лет, и такого мощного старта не припомню ни от кого.
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Я всех их сделал
Ответ Medik99
Если бы у Дортмунда были хорошие инвесторы и не продавали лидеров. Атакующая линия: Гюндоган, Беллингем, Левандовски, Холланд. Офигеть.
Ага, а ещё Обамеянг и Дембеле, не говоря о Мхитаряне и прочих. Это только в фантазиях так работает. В реальности Холанн никогда не перешёл бы в Дортмунд, если бы там уже играл топовый ЦФ, а вдвоём они не совместимы, это похожего плана форварды, никто из них второй скрипкой бы не стал. Вероятно и Беллингема бы в Боруссии не было, если б там к его приходу были игроки из старой гвардии Клоппа - Гюндоган, Шахин, Кагава и тот же Мхитарян. Это только в компьютерных играх так работает, что ты никого не продаёшь, и при этом спокойно покупаешь новых игроков на те же позиции, и у тебя в итоге по 3 топ-футболиста на одно место на поле.
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Человек1991
Роналду это делал с пятью левейшими пенальти, офсайдами и голами в пустые , а Дудь Беля вроде не бьёт пенали .))
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Вальдано
Великие в Реале меняются. В Барсе остаётся один..
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uno_107
Дизбалансный чел, слишком крут
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M93
Невероятный игрок. Играет почти по всему по полю. Чувство игры, поля, самоотдача высочайшие.

Это не трансфер - это ограбление.
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Дороф
Ответ Pablo Rodrigues
Собственно, вопрос. А зачем теперь Реалу Мбаппе? Медийность Белингема не хуже. Адаптировался сразу. Разрывает. Моложе. Перспективнее. Управляем. Стоил дешевле. Что должно произойти, чтобы Реал снова уговаривал Мбаппе? Уход Винни?
Скорее обмен с доплатой... Но, если честно, не хотелось бы.
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Tazemyrat Tolayew
Ответ Великий Алонсо
Не надо сравнивать палец с жопой, Беллингема и Великого Роналду. Криштиану номер 1 в истории футбола 🙏🙏🙏🙏
В твоём понимании она кр7 номер 1, но в мировом понимании номер 1 в футболе это Лео Месси 18.12.2022 с уже 8 золотым мячом! 🤣
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Дороф
Ответ Человек1991
Роналду это делал с пятью левейшими пенальти, офсайдами и голами в пустые , а Дудь Беля вроде не бьёт пенали .))
Угу... Так мы и подумали...
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