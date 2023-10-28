Джуд Беллингем забил 13 голов в 13 первых матчах за «Реал».

Сегодня 20-летний полузащитник сделал дубль в игре против «Барселоны» (2:1).

Англичанин стал третьим игроком в истории мадридского клуба, которому удалось забить 13 мячей в 13 первых матчах – ранее это делали и .

Для сравнения, в 13 первых играх за « » забил 11 мячей, Уго Санчес и – по 7, Сантильяна – 5, а Карим Бензема – 4.

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