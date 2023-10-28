Беллингем – 3-й игрок, забивший 13 голов в 13 первых матчах за «Реал». Ранее это делали Ди Стефано и Роналду
Джуд Беллингем забил 13 голов в 13 первых матчах за «Реал».
Сегодня 20-летний полузащитник сделал дубль в игре против «Барселоны» (2:1).
Англичанин стал третьим игроком в истории мадридского клуба, которому удалось забить 13 мячей в 13 первых матчах – ранее это делали Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду.
Для сравнения, Ференц Пушкаш в 13 первых играх за «Реал» забил 11 мячей, Уго Санчес и Рауль – по 7, Сантильяна – 5, а Карим Бензема – 4.
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Медийность Белингема не хуже. Адаптировался сразу. Разрывает. Моложе. Перспективнее. Управляем. Стоил дешевле.
Что должно произойти, чтобы Реал снова уговаривал Мбаппе? Уход Винни?
Был бы Гюндоган, то не было бы Джуда
Всё просто, Дортмунд не резиновый
Особенно с учетом того, что Джуд, в отличии от первых двух - играет в центре поля, а не в атаке. И все 13 голов забил с игры, причем практически каждый гол был мегаважен, практически все голы делали результат.
Сколько раз уже голы Джуда приносили Мадриду победы за эти 13 матчей? 7, 8? Да даже если бы он сделал это 2-3 раза за первые 13 матчей, его трансфер уже считался бы отличным. А тут - в половине матчей зарешал ЛИЧНО, причем зачастую на последних минутах.
Я смотрю футбол двадцать лет, и такого мощного старта не припомню ни от кого.
Это не трансфер - это ограбление.