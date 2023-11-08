Пепе – самый возрастной автор гола в истории ЛЧ. Защитник «Порту» забил «Антверпену» в возрасте 40 лет и 254 дней

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Пепе стал самым возрастным автором гола в истории Лиги чемпионов.

Защитник «Порту» забил в ворота «Антверпена» на 91-й минуте матча 4-го тура группового этапа (2:0). В возрасте 40 лет и 254 дней Пепе стал самым возрастным автором гола в истории турнира.

До этого самым возрастным автором гола в Лиге чемпионов считался экс-форвард «Ромы» Франческо Тотти, забивший гол в ворота ЦСКА в 2014 году в возрасте 38 лет и 59 дней.

В предыдущем туре Лиги чемпионов Пепе стал самым возрастным полевым игроком в истории турнира.

Португалец провел 116-ю игру в рамках Лиги чемпионов. Статистику экс-игрока «Реала» можно найти здесь

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15 комментариев

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corazón blanco
Просто бизон, до сих пор топ! Очень жаль, что так рано ушел из Мадрида. Легендарный португальский защитник!
+13
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+13
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ML26
По старой памяти изувечит Барсу)
+9
-2
+7
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kaka10
в след туре:
Пепе самый возрастной игрок, который забил в двух матчах ЛЧ подряд и принёс две победы
+4
0
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Rio de Janeiro
Старый питбуль борозды не портит
+4
0
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Alik Husenov
Зашел посмотреть состав Порту, играет ли Пепе😂 так этот старик еще и гол забил красавчик, люблю когда старики забивают голы, отдельный респект Жиру
+1
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S H A R K
Казалось бы, после перехода в Бешикташ ушёл на пенсию. Но нет, дед всё ещё показывает высокий уровень в довольно хорошем чемпионате и клубе.
+1
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fussballer
Браво, легенда!
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Sobachkin
Сын тренера сделал головой пас на Пепе
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xQcoW
Лицо серийной убийцы))
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Владимир Владимирович
Он ещё основной защитник сборной Португалии, монстр, играет притом как в молодости
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LightWithin
Ответ corazón blanco
Просто бизон, до сих пор топ! Очень жаль, что так рано ушел из Мадрида. Легендарный португальский защитник!
Топ он когда с головой порядок, действительно очень сильный защитник, но как сносит крышу, это действительно бывает "легендарно". Не знаю как сейчас у него с этим. По своим поступкам очень подходил Реалу Мауриньо. Может мы когда-нибудь и узнаем истинные причины его ухода из Реала, но что-то подсказывает, что они были в области его непредсказуемости. А так повторюсь, на том же чемпионате Европы, что выиграла Португалия был лучшим.
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Serkan_Ballboy
Ответ corazón blanco
Просто бизон, до сих пор топ! Очень жаль, что так рано ушел из Мадрида. Легендарный португальский защитник!
Учитывая, что он еще был во всем сильнее Варана, но там еще французские связи в лице Зидана и мб поэтому Пепе и ушел. Знал, что не будет основным))
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corazón blanco
Ответ Serkan_Ballboy
Учитывая, что он еще был во всем сильнее Варана, но там еще французские связи в лице Зидана и мб поэтому Пепе и ушел. Знал, что не будет основным))
Нет, там история совсем была в другом. Пепе много пропустил игр в последнем сезоне из-за травмы, а руководство Мадрида всегда предлагает контракт игрокам за 30 + на год. В данном случае ему предложили контракт 1+1 ( если он проведет определение количество игр в сезоне, то контракт автоматически продлится еще на год) но Пепе хотел контракт на 2 года. И из-за этих разногласий дорожки Мадрида и Пепе разошлись.
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ShamilK
Ответ LightWithin
Топ он когда с головой порядок, действительно очень сильный защитник, но как сносит крышу, это действительно бывает "легендарно". Не знаю как сейчас у него с этим. По своим поступкам очень подходил Реалу Мауриньо. Может мы когда-нибудь и узнаем истинные причины его ухода из Реала, но что-то подсказывает, что они были в области его непредсказуемости. А так повторюсь, на том же чемпионате Европы, что выиграла Португалия был лучшим.
И часто ли у него «сносило крышу»? Был один эпизод пятнадцатилетней давности против игрока Хетафе, который никак его не характеризует. У людей стереотип развился после того эпизода касательно Пепе, хотя португалец, в целом, по карьере играл гораздо спокойнее Рамоса
И уходил он из Мадрида из-за Переса, который давал ему всего год продления контракта вместо двух, которую и просил Пепе. И стоило Пепе пойти в отказ, как в Мадриде начали в сезоне 2016/2017 жестко урезать ему минуты, хотя Пепе даже тогда был лучше Варана и сейчас лучше любого защитника Мадрида
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