Пепе – самый возрастной автор гола в истории ЛЧ. Защитник «Порту» забил «Антверпену» в возрасте 40 лет и 254 дней
Пепе стал самым возрастным автором гола в истории Лиги чемпионов.
Защитник «Порту» забил в ворота «Антверпена» на 91-й минуте матча 4-го тура группового этапа (2:0). В возрасте 40 лет и 254 дней Пепе стал самым возрастным автором гола в истории турнира.
До этого самым возрастным автором гола в Лиге чемпионов считался экс-форвард «Ромы» Франческо Тотти, забивший гол в ворота ЦСКА в 2014 году в возрасте 38 лет и 59 дней.
В предыдущем туре Лиги чемпионов Пепе стал самым возрастным полевым игроком в истории турнира.
Португалец провел 116-ю игру в рамках Лиги чемпионов. Статистику экс-игрока «Реала» можно найти здесь.
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Пепе самый возрастной игрок, который забил в двух матчах ЛЧ подряд и принёс две победы
И уходил он из Мадрида из-за Переса, который давал ему всего год продления контракта вместо двух, которую и просил Пепе. И стоило Пепе пойти в отказ, как в Мадриде начали в сезоне 2016/2017 жестко урезать ему минуты, хотя Пепе даже тогда был лучше Варана и сейчас лучше любого защитника Мадрида