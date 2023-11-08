Пепе – самый возрастной автор гола в истории ЛЧ. Защитник «Порту» забил «Антверпену» в возрасте 40 лет и 254 дней

Пепе стал самым возрастным автором гола в истории Лиги чемпионов.

Защитник «Порту» забил в ворота « » на 91-й минуте матча 4-го тура группового этапа (2:0). В возрасте 40 лет и 254 дней Пепе стал самым возрастным автором гола в истории турнира.

До этого самым возрастным автором гола в чемпионов считался экс-форвард «Ромы» Франческо Тотти, забивший гол в ворота ЦСКА в 2014 году в возрасте 38 лет и 59 дней.

В предыдущем туре Лиги чемпионов стал самым возрастным полевым игроком в истории турнира.

Португалец провел 116-ю игру в рамках Лиги чемпионов. Статистику экс-игрока « » можно найти здесь.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!