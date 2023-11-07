Английские футбольные хулиганы могут объединиться для защиты Кенотафа от поддерживающих Палестину. Протестные мероприятия пройдут недалеко от военного мемориала в Лондоне на выходных

Британские футбольные хулиганы готовы к столкновению с поддерживающими Палестину.

Как сообщает Daily Mail, лондонская полиция находится в состоянии повышенной готовности в связи с тем, что радикально настроенные футбольные болельщики различных английских клубов могут объединить свои силы в столице.

Их целью может стать «защита» Кенотафа – военного мемориала, возведенного после Первой мировой войны в память о погибших подданных Британской империи, а в настоящее время представляющего также жертв Второй мировой войны и других конфликтов.

Возле Кенотафа в ближайшее к 11 ноября (Дню памяти павших) воскресенье ежегодно проводится поминальная служба. При этом на субботу также запланирован марш, посвященный призыву остановить боевые действия в секторе Газа. Акция пройдет в том числе у представительства США, расположенного в нескольких километрах от Кенотафа.

На воскресенье протестных мероприятий не планируется, но есть опасения, что мишенью могут стать те, что приурочены ко Дню памяти павших. В связи с этим происходит мобилизация сотен футбольных хулиганов по всей стране.

Одна из групп болельщиков, именуемая Football Lads Against Extremism, сообщила, что ветераны обратились к ней с просьбой о поддержке «в связи с угрозой срыва парада ультралевыми деятелями и сторонниками Палестины». С этим связан призыв к футбольным фанатам «встать плечом к плечу с ветеранами, сражавшимися за нашу свободу».

Следует отметить, что на этих выходных в Лондоне состоятся такие матчи , как « » – « », « » – «Бернли», «Вест Хэм» – «Ноттингем Форест» и « » – «Манчестер Сити».

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