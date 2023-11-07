Английские футбольные хулиганы могут объединиться для защиты Кенотафа от поддерживающих Палестину. Протестные мероприятия пройдут недалеко от военного мемориала в Лондоне на выходных

Теги Челси Вест Хэм Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал происшествия болельщики Кристал Пэлас Ноттингем Форест Бернли Политика Футбол

Британские футбольные хулиганы готовы к столкновению с поддерживающими Палестину.

Как сообщает Daily Mail, лондонская полиция находится в состоянии повышенной готовности в связи с тем, что радикально настроенные футбольные болельщики различных английских клубов могут объединить свои силы в столице.

Их целью может стать «защита» Кенотафа – военного мемориала, возведенного после Первой мировой войны в память о погибших подданных Британской империи, а в настоящее время представляющего также жертв Второй мировой войны и других конфликтов.

Возле Кенотафа в ближайшее к 11 ноября (Дню памяти павших) воскресенье ежегодно проводится поминальная служба. При этом на субботу также запланирован марш, посвященный призыву остановить боевые действия в секторе Газа. Акция пройдет в том числе у представительства США, расположенного в нескольких километрах от Кенотафа.

На воскресенье протестных мероприятий не планируется, но есть опасения, что мишенью могут стать те, что приурочены ко Дню памяти павших. В связи с этим происходит мобилизация сотен футбольных хулиганов по всей стране.

Одна из групп болельщиков, именуемая Football Lads Against Extremism, сообщила, что ветераны обратились к ней с просьбой о поддержке «в связи с угрозой срыва парада ультралевыми деятелями и сторонниками Палестины». С этим связан призыв к футбольным фанатам «встать плечом к плечу с ветеранами, сражавшимися за нашу свободу».

Следует отметить, что на этих выходных в Лондоне состоятся такие матчи АПЛ, как «Кристал Пэлас» – «Эвертон», «Арсенал» – «Бернли», «Вест Хэм» – «Ноттингем Форест» и «Челси» – «Манчестер Сити».

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26 комментариев

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Arthurino
В конце умрет болельщик и член ультрас Вест Хэма по имени Пит Данэм. Приятного просмотра
+29
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green-white-blue
Ультралевые за Палестину, ультраправые фактически за евреев. Любопытно
+15
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Leon Petov
Борцы за Палестину тоже "одни придут"
+8
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deemass
Ответ Александр Калачев
Так вроде, так и должно быть или для вас ультраправые=нацистская Германия?
я недавно фидел фотографию, где "ультралевые" устроили марш в поддержку Палестины. Рядом с флагом палестины был флаг лгбт. Протирал глаза несколько раз))
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Sekor
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Эх, там не было Сэма, который бы облагоразумил Мистера Фродо
ВК тоже хороший фильм, но насколько неожиданно было появление Фродо в Хулиганах, настолько же невероятна была его игра в этом фильме.
И Ханнем в роли Пита - это 100% попадание с подбором актеров.
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хавбек+
похоже кто-то решил устроить провокацию с последующей отменой
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Макс Крыл
Английские футбольные хулиганы? И что они сделают? Пивом обольют и пузиками защекочут?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Sekor
Классный фильм!
Эх, там не было Сэма, который бы облагоразумил Мистера Фродо
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QWertY
Нынешние английские футбольные хулиганы это терпилы и сброд, суровые шотландцы их загасят
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Александр Калачев
Ответ deemass
я недавно фидел фотографию, где "ультралевые" устроили марш в поддержку Палестины. Рядом с флагом палестины был флаг лгбт. Протирал глаза несколько раз))
Типичные ультралевые
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Antoine Grizzmane
Ответ Leon Petov
Борцы за Палестину тоже "одни придут"
чё за херню ты сморозил?
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Шпинат
Ответ velosipedin
давно пора
… тебе повзрослеть
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Sekor
ВК тоже хороший фильм, но насколько неожиданно было появление Фродо в Хулиганах, настолько же невероятна была его игра в этом фильме. И Ханнем в роли Пита - это 100% попадание с подбором актеров.
Да. Хороший фильм.
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Sekor
Ответ Arthurino
В конце умрет болельщик и член ультрас Вест Хэма по имени Пит Данэм. Приятного просмотра
Классный фильм!
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Андрей Климентов
Живём в таймлайне, где для защиты памятника нужны хулиганы
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FunyaFun
Грянет битва! Воздух полнится грозой! ©️
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Pigmalion
Откуда в Англии хулиганы?
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KaaTim
Ну и молодцы
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chiga
Да будет битва!
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ARIGAMI ARIGAMI
Ждём новостей
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#SharkTeam
"сотен хулиганов"
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