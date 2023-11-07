«Захарян любит Страну Басков. Он адаптировался и все понимает». Пресс-атташе «Сосьедада» об Арсене

В пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали, как идут дела у Арсена Захаряна.

« уже адаптировался. Он хорошо работает в команде и все понимает.

Что касается культуры и менталитета, к этому Захарян тоже привык. Он любит Страну Басков», – сообщил пресс-атташе Йон Андер Мундуате.

После перехода в « » российский полузащитник принял участие в 6 матчах , 1 игре Кубка Испании и 1 игре Лиги чемпионов. Результативных действий у него пока нет.

Подробно со статистикой Захаряна можно ознакомиться здесь.

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