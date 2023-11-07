«Захарян любит Страну Басков. Он адаптировался и все понимает». Пресс-атташе «Сосьедада» об Арсене

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Арсен Захарян Футбол

В пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали, как идут дела у Арсена Захаряна.

«Арсен уже адаптировался. Он хорошо работает в команде и все понимает.

Что касается культуры и менталитета, к этому Захарян тоже привык. Он любит Страну Басков», – сообщил пресс-атташе Йон Андер Мундуате.

После перехода в «Сосьедад» российский полузащитник принял участие в 6 матчах Ла Лиги, 1 игре Кубка Испании и 1 игре Лиги чемпионов. Результативных действий у него пока нет.

Подробно со статистикой Захаряна можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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Антон Фалафель
Ещё бы, ведь баски произошли от древних армян.
+6
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Overkiller
"Он всё понимает, только сказать не может" )
+6
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Данил Кублицкий
Когда же Заха себя проявлять на поле начнет
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Антимосковский
Ответ Антон Фалафель
Ещё бы, ведь баски произошли от древних армян.
как и все в этом мире
0
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