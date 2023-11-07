«Захарян любит Страну Басков. Он адаптировался и все понимает». Пресс-атташе «Сосьедада» об Арсене
В пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали, как идут дела у Арсена Захаряна.
«Арсен уже адаптировался. Он хорошо работает в команде и все понимает.
Что касается культуры и менталитета, к этому Захарян тоже привык. Он любит Страну Басков», – сообщил пресс-атташе Йон Андер Мундуате.
После перехода в «Сосьедад» российский полузащитник принял участие в 6 матчах Ла Лиги, 1 игре Кубка Испании и 1 игре Лиги чемпионов. Результативных действий у него пока нет.
Подробно со статистикой Захаряна можно ознакомиться здесь.
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