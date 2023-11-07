Канчельскис о Дзюбе: «Уникальное явление в российском футболе. Вся игра «Локомотива» в атаке строится через Артема, и весной он еще прибавит»
Андрей Канчельскис назвал Артема Дзюбу ключевым игроком «Локомотива».
«Дзюба играет на хорошем уровне. Он не так результативен, как прошлой весной, но для «Локомотива» присутствие Дзюбы на поле имеет большое значение. Через него строится вся игра железнодорожников в атаке. И Артем еще прибавит во второй части чемпионата.
Дзюба – уникальное явление в российском футболе. Он уже это неоднократно доказывал. Каждый раз, когда от него отказывается один клуб, Артем без проблем находит другой и становится там ключевым игроком», – сказал Канчельскис.
В текущем сезоне на счету Дзюбы 4 гола и 2 ассиста в 12 матчах Мир РПЛ. Подробная статистика форварда доступна здесь.
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