Канчельскис о Дзюбе: «Уникальное явление в российском футболе. Вся игра «Локомотива» в атаке строится через Артема, и весной он еще прибавит»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис назвал Артема Дзюбу ключевым игроком «Локомотива».

«Дзюба играет на хорошем уровне. Он не так результативен, как прошлой весной, но для «Локомотива» присутствие Дзюбы на поле имеет большое значение. Через него строится вся игра железнодорожников в атаке. И Артем еще прибавит во второй части чемпионата.

Дзюба – уникальное явление в российском футболе. Он уже это неоднократно доказывал. Каждый раз, когда от него отказывается один клуб, Артем без проблем находит другой и становится там ключевым игроком», – сказал Канчельскис.

В текущем сезоне на счету Дзюбы 4 гола и 2 ассиста в 12 матчах Мир РПЛ. Подробная статистика форварда доступна здесь.

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5 комментариев

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Dmitry_1986
Вот я говорил, что игра в одного столба резко снижает атакующий потенциал команды, снижает вариативность, зрелищность. Когда Дзюба был у нас, то многое правили такие парни как Халк, но когда они уходили, то мы в атаке были мало мобильны и очень предсказуемы. Сейчас ровно тоже самое и у Локомотива... Вот и Пиняев начинает сдавать в этой схеме...
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Красная стрела
Если это так, то у Локо нет будущего🤷‍♂️команда, которая на ветерана опирается, да еще довольно такого среднего уровня- перспектив не имеет.
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Eugene88
Ответ Dmitry_1986
Вот я говорил, что игра в одного столба резко снижает атакующий потенциал команды, снижает вариативность, зрелищность. Когда Дзюба был у нас, то многое правили такие парни как Халк, но когда они уходили, то мы в атаке были мало мобильны и очень предсказуемы. Сейчас ровно тоже самое и у Локомотива... Вот и Пиняев начинает сдавать в этой схеме...
Насчет пиняева: я вот не смотрю матчи локо, но смотрел со спартаком - вышел пиняев, начал тянуть на себя, нанес несколько ударов, но опасности просто 0. Если он всегда так играет - с чего вообще хайп вокруг него. Кпд околонулевой. Да, раз в 10 матчей чтото и залетит, но это не уровень вообще
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