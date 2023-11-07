Канчельскис о Дзюбе: «Уникальное явление в российском футболе. Вся игра «Локомотива» в атаке строится через Артема, и весной он еще прибавит»

Андрей Канчельскис назвал Артема Дзюбу ключевым игроком «Локомотива».

«Дзюба играет на хорошем уровне. Он не так результативен, как прошлой весной, но для « » присутствие Дзюбы на поле имеет большое значение. Через него строится вся игра железнодорожников в атаке. И Артем еще прибавит во второй части чемпионата.

– уникальное явление в российском футболе. Он уже это неоднократно доказывал. Каждый раз, когда от него отказывается один клуб, Артем без проблем находит другой и становится там ключевым игроком», – сказал .

В текущем сезоне на счету Дзюбы 4 гола и 2 ассиста в 12 матчах Мир РПЛ. Подробная статистика форварда доступна здесь.

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