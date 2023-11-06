Карабах — Байер: прогноз на матч 9 ноября 2023, Лига Европы

9 ноября пройдут матчи четвертого тура групповой стадии Лиги Европы. В рамках тура сыграют «Карабах» — «Байер». Игра пройдет в столице Азербайджана Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Начало встречи в 20:45 по московскому времени.

Чемпион прошлого сезона «Карабах» пока на втором месте в чемпионате Азербайджана. Команда уступает в борьбе за лидерство «Зире». «Байер» в свою очередь уверенно играет в чемпионате Германии. Команда возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. Леверкузенцы не проигрывают в новом сезоне. «Байер» фаворит предстоящего матча.

Матч первого круга пока остается единственным в истории очного противостояния. На домашней арене леверкузенцы одержали уверенную победу 5:1. Дубль оформил Алехандро Гримальдо, по голу забили Флориан Виртц, Виктор Бонифасе и Эдмонд Тапсоба. В составе «Карабаха» голом отличился Турал Байрамов с пенальти.

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Рекомендованная ставка: победа «Байера», ИТБ1,5 «Байера», ТБ3.

Карабах

В последней игре чемпионата Азербайджана «Карабах» одержал уверенную победу. На домашней арене команда разгромила «Кяпаз» 7:1. Три гола были забиты до 16 минуты. Всего в первом тайме обе команды отметились шестью голами. В составе «Карабаха» голы на счету Яссина Бензья, который оформил хет-трик, дубль у Леандро Андраде, Жуниньо и Наримана Ахундзаде. В чемпионате Азербайджана команда занимает второе место с 23 очками в 12 турах. На счету «Карабаха» 7 побед, 2 ничьи и 3 поражения. Разница голов 28:11. Отставание от лидера один балл. «Карабах» самая результативная команда чемпионата.

На групповой стадии у азербайджанского клуба две победы и поражение. Поражение пришлось на гостевую игру с «Байером». Одна победа дома над «Мольде» и гостевая победа над «Хеккеном». До групповой стадии «Карабах» прошел четыре стадии квалификации. В турнирной таблице группы H команда занимает второе место с 6 очками. Разница голов 3:5. Отставание от лидера 3 очка, отрыв от идущего третьим «Мольде» 3 очка.

Результаты «Карабаха» в пяти играх:

Премьер-Лига, «Карабах» — «Кяпаз» 7:1;

Премьер-Лига, Араз-Нахчыван» — «Карабах» 2:1;

Лига Европы, «Байер» — «Карабах» 5:1;

Премьер-Лига, «Туран» — «Карабах» 2:2;

Премьер-Лига, «Нефтчи» — «Карабах» 0:2.

В 10 официальных матчах у азербайджанского клуба семь побед, одна ничья и два поражения. Разница голов 24:11. «Карабах» победил только в одном из четырех последних матчах. На домашней арене у команды семь побед, две ничьи и одно поражение. Разница голов 23:6.

Интересные статистические факты по игре «Карабаха»:

Самые результативные игроки команды в сезоне: Жуниньо 11+0, Леандро Андраде 7+1, Редон Джиджа 6+0, Яссин Бензья 5+1, Абделла Зубир 4+2;

«Карабах» не проигрывает дома в 9 играх;

«Карабах» победил в 4 последних домашних матчах;

«Карабах» не проигрывает дома в 7 играх Лиги Европы;

«Карабах» не забивает более гола в 4 играх Лиги Европы и 7 из 10 домашних играх в турнире;

На домашней арене «Карабах» забивает во втором тайме в 4 играх;

Обе команды забивают в 4 играх «Карабаха»;

«Карабах» забивает в 18 матчах подряд;

В 3 из 4 матчах «Карабах» пропускает более гола.

Серьезных кадровых проблем у команды нет.

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Байер

В последнем туре чемпионата Германии «Байер» одержал сложную победу. В гостях команда переиграла «Хоффенхайм». Леверкузенцы удачно провели первый тайм, забив два гола. Голами отметились Флориан Виртц и Алехандро Гримальдо. Во втором тайме на 56 и 58 минутах хозяева забили дважды и сравняли счет. Победу «Байеру» принес точный удар Алехандро Гримальдо на 70 минуте. В Бундеслиге «Байер» не проигрывает — девять побед и одна ничья. С 28 очками команда лидирует в Бундеслиге. Разница голов 30:10.

В группе Лиги Европы у немецкого клуба три победы в трех турах. На домашней арене были обыграны «Карабах» 5:1 и «Хеккен» 4:0. Гостевая игра с «Мольде» завершилась победой 2:1. Разница голов в трех играх 11:2. «Байер» возглавляет квартет с 9 очками.

Результаты «Байера» в пяти последних встречах:

Бундеслига, «Хоффенхайм» — «Байер» 2:3;

Кубок Германии, «Зандхаузен» — «Байер» 2:5;

Бундеслига, «Байер» — «Фрайбург» 2:1;

Лига Европы, «Байер» — «Карабах» 5:1;

Бундеслига, «Вольфсбург» — «Байер» 1:2.

Немецкий клуб победил в 10 последних официальных матчах. Разница голов 33:9. На чужом поле у команды семь побед, две ничьи и одно поражение. Разница голов 29:12.

Интересные статические факты по игре «Байера»: Виктор Бонифасе 10+7, Флориан Виртц 6+9, Алехандро Гримальдо 7+5, Йонас Хофманн 7+4, Джереми Фримпонг 5+6, Амин Али 5+5;

Самые результативные игроки команды в сезоне

«Байер» победил в 5 гостевых матчах и 7 из 8 играх;

Обе команды забивали в 4 гостевых играх «Байера»;

В 17 официальных матчах забивается как минимум 3 гола;

В 15 играх «Байер» забивает более гола;

«Байер» выиграл первый тайм в 4 матчах;

«Байер» забивает в первом тайме в 15 встречах;

«Байер» забивает до перерыва в 8 гостевых играх;

«Байер» победил в 14 из 15 матчах;

Как минимум 3 гола забивается в 9 гостевых матчах «Байера»;

В 6 играх «Байер» забивает во втором тайме.

В лазарете команды находится защитник Артур, нападающий Патрик Шик и атакующий полузащитник Айман Аурир.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы Карабах — Байер

Леверкузенцыв проводят мощный сезон. Команда идет на серии из 15 матчей без поражений. Команда одержала 14 побед, а единственная ничья пришлась на гостевую игру с «Баварией». В предстоящей встрече немецкий клуб фаворит игры.

Коэффициенты на матч «Карабах» — «Байер» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Карабаха» — 6,80;

Ничья — 4,98;

Победа «Байера» — 1,46;

ТБ2,5 — 1,50;

ТМ2,5 — 2,73;

«Обе забьют — да» — 1,63;

«Обе забьют — нет» — 2,19.

Победа в предстоящей встрече фактически гарантирует немецкому клубу первое место в квартете и выход в 1/8 финала Лиги Европы. в случае победы преимущество над второй командой группы вырастет до шести очков. «Карабах» в случае поражения ничего не теряет. Команда также сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, но со второго места. Леверкузенцы изначально были фаворитами в группе, а трем командам оставалось решить, кто из них займет последнее место. «Байер» идет на серии из 10 побед. В каждом матче команда забивала более гола, а в 7 из 10 играх как минимум 3 гола. В предстоящей встрече гости фавориты на победу. Доя ставки на игру можно выбрать «обе забьют — да», ТБ3 и победу «Байера». Букмекерская контора BetBoom предлагает коэффициенты 1,63, 1,75 и 1,46 на эти исходы.

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