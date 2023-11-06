Тулуза — Ливерпуль: прогноз на матч 9 ноября 2023, Лига Европы

9 ноября во французском городе Тулуза состоится матч 4 тура группового этапа Лиги Европы. «Тулуза» на своем домашнем стадионе «Мунисипаль» будет принимать «Ливерпуль». Начало поединка запланировано на 20:45 по московскому времени.

Французы сейчас в плохой игровой форме и показывают унылые результаты в последних встречах, но все же зацепиться за продолжение игры в еврокубках шансы у них очень даже хорошие, ведь важно в последующих турах постараться обыграть своих конкурентов. Англичане же практически уже обеспечили себе выход в следующую стадию еврокубков и этот матч может поставить уже в этом точку. А чья возьмет в этой встрече, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф1 (-1), ОЗ (да).

Тулуза

В групповой этап нынешнего сезона Лиги Европы «Тулуза» отобралась за счет того, что выиграла Кубок Франции сезона 2022/2023, где начинала свой путь со стадии 1/32 финала. Какие то стадии кубка были довольно простыми, где удавалось разгромить своих соперников, как например в начальной стадии ФК «Ланьон» (7:1), в четвертьфинале крупно был обыгран «Родез» (6:1). Самой сложной из встреч была в стадии полуфинала, когда с минимальной разницей в счете удалось обыграть «Анси» (2:1), а победу получилось вырвать лишь в концовке матча, когда на 85 минуте победу команде принес точный удар Фареса. Ну а в финальной встрече команда из Тулузы уверенно взяла в верх над ФК «Нант» (5:1). Ударное начало «Тулузы» в этом матче лишило всех шансов соперника, и к 31 минуте игры они вели в счете уже (4:0) после голевых дублей Косты и Даллинги.

В прошлом сезоне Лиги 1 успехов команда не добилась и финишировала лишь во второй половине таблицы, заняв 13 строчку.

Команда из Тулузы в текущем году произвела несколько неплохих трансферов и в свои ряды заполучила следующих игроков: Доннума из бельгийского «Стандарта», Сиссоко из голландского «НЕК Неймеген», Шмидта из немецкого «Вердера», Магри из французской «Бастии», Касереса из американского «Ред Буллз», Желаберта из испанского «Мирандеса», Домингеса из испанского «Лас Пальмаса».

А попрощалась команда со следующими футболистами: Чайби, Ратао, Онайву, Ван ден Боумен, Сперлингс, Дюпе, Хелей, Деджагер, Санна, Рапнил.

В Чемпионате Франции текущего сезона «Тулуза» располагается практически в подвале турнирной таблицы, занимая 14 место. В 11 сыгранных турах им удалось положить в свою копилку всего лишь 11 очков, при этом в активе всего 2 победы. Всего 1 очков их разделяет от зоны вылета, при этом от 7 места отставание всего в 3 очка. В середине таблицы такая сумасшедшая плотность, что в случае победы в ближайшем туре можно подняться даже на 5-6 мест вперед. В последнем туре Лиги 1 «Тулуза» дома проиграла «Гавру» (1:2), где до 83 минуты встречи вела в счете, но провалила концовку игры и пропустила дважды.

В текущем розыгрыше Лиги Европы в своей группе Е французы сейчас идут на 3 строчке и имеют в своем активе 4 балла. Столько же очков и у второго «Юнион Сент-Жиллуа», но тот выше по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, которая у команды из Тулузы отрицательная (-3), а вто время как у бельгийцев (-1). На 5 очков впереди в таблице ливерпульцы, а вот 4 балла преимущества есть над замыкающим группу ФК «ЛАСК». «Тулуза» стартовала в ЛЕ с ничейного счета в гостевом матче с «Юнион Сент-Жиллуа» (1:1). Затем удалось взять в верх над «ЛАСК» (1:0). Но вот в последнем сыгранном 3 туре французы разгромно проиграли в гостях «Ливерпулю» (1:5).

Результаты «Тулузы» в 5 последних сыгранных матчах:

05.10.23 «Тулуза» — «Гавр» 1: 2 ;

1: ; 29.10.23 «Монпелье» — «Тулуза» 3 :0;

— «Тулуза» :0; 26.10.23 «Ливерпуль» — «Тулуза» 5 :1;

— «Тулуза» :1; 22.10.23 «Тулуза» — «Реймс» 1:1;

08.10.23 «Брест» — «Тулуза» 1:1.

Интересные статические факты «Тулузы»:

В 5 последних матчах не удается добиться победы, при этом в трех последних встречах проигрыши;

Последний домашний матч команды был проигрышным;

В 4 из 5 последних матчах французского клуба забивают оба соперника;

В 3 последних матчах французов пробивался Тотал в 2,5 мяча;

В последних 5 матчах команда в среднем отличается одним забитым голом;

Команда из Тулузы отличается голом в 8 из 9 последних поединках.

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Ливерпуль

Ливерпульцев непривычно видеть на групповом этапе Лиги Европы, ведь в последних сезонах они стабильно принимали участие в Лиге Чемпионов. В прошлом сезоне у команды многое не ладилось, в особенности было много ошибок в обороне и приличное количество пропущенных голов в сезоне (47 мячей в 38 играх). И за счет невнятной игры в обороне команде Юргена Клоппа удалось занять всего лишь 5 место в таблице. До ближайшего соперника в верху таблицы «Ньюкасла» ливерпульцы по итогу сезона отстали всего на 4 очка.

Ливерпульская команда в 2023 году сделала несколько хороших трансферов, заполучив в свои ряды следующих игроков: Доменико Собослая, приобретенного у «Лейпцига», Алексиса Мак Аллистера, одного из лидеров прошлого сезона «Брайтона», Ватару Эндо из «Штутгарта» и Райана Гравенберха из «Баварии».

Не обошлось и без серьезных потерь, команды покинули такие именитые футболисты, много лет отдавшие ливерпульскому клубу, как: Фирмино, Фабиньо, Хендерсон, Милнер, Наби Кейта и Окслейд Чемберлен.

Новый сезон Чемпионата Англии для ливерпульцев стартовал неплохо и сейчас команда занимает 3 место в таблице, имея равное количество баллов с «Арсеналом» (по 24), который на 4 строчке. А выше лондонцев ливерпульцы за счет лучших дополнительных показателей. До лидирующего на текущий момент в таблице «Манчестер Сити» отставание в 3 балла. Команде Клоппа в этом сезоне удалось огорчить своих соперников уже 24 раза, большинство голов на счету Мохамеда Салаха (8). В 4 турах АПЛ кряду команда не проигрывает, в последнем сыгранном матче 11 тура они разошлись миром со скромным новичком этого сезона «Лутон Таун» (1:1), причем спастись от поражения удалось лишь в компенсированное время к мачте, когда на 95 минуте отличился Диас с передачи Эллиота.

В Лиге Европы «Ливерпуль» сейчас пока выступает безупречно и тому доказательство их набранное максимальное количество очков в 3 турах (9) с общей разницей по забитым и пропущенным (10:2). Все эти матча англичане выиграли достаточно уверенно, в особенности в последней встрече с «Тулузой», когда удалось добиться разгромной виктории (5:1), а сама игра проходила под практически полной доминацией англичан на всех участках поля. Сейчас же ливерпульцы на 5 очков имеют отрыв от своих ближайших преследователей и в предстоящем туре могут уже обеспечить себе 1 место в квартете.

Результаты «Ливерпуля» в 5 последних сыгранных матчах:

05.11.23 «Лутон Таун» — «Ливерпуль» 1:1.

01.11.23 «Борнмут» — «Ливерпуль» 1: 2 ;

1: ; 29.10.23 «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест» 3 :0;

— «Ноттингем Форест» :0; 26.10.23 «Ливерпуль» — «Тулуза» 5 :1;

— «Тулуза» :1; 21.10.23 «Ливерпуль» — «Эвертон» 2:0.

Интересные статические факты «Ливерпуля»:

Команда побеждает в 7 из 10 последних матчах, проиграв только 1 раз;

В 7 встречах кряду команда не проигрывает;

В 7 из 10 последних играх ливерпульцев забивают обе команды;

В 3 из 4 последних встречах было забито 3 и более мяча в основное время игры;

В 4 последних матчах команда забивает в среднем почти 3 мяча за игру;

Последний гостевой матч для команды был ничейным;

Ливерпульцы отличаются минимум одним голом в 31 матчах кряду.

Тулуза – Ливерпуль: история личных встреч

Команды в истории очных противостояний сыграли друг с другом 3 раза и во всех этих встречах победу праздновала английская команда..

В этих сыгранных очных встречах команды показали следующий результат:

26.10.23 «Ливерпуль» – «Тулуза» ( 5 :1)

– «Тулуза» ( :1) 28.08.07 «Ливерпуль» – «Тулуза» ( 4 :0).

– «Тулуза» ( :0). 15.08.07 «Тулуза» – «Ливерпуль» (0:1).

Ливерпульцы трижды в истории очных встреч обыгрывали команду из Тулузы и пропустили в них всего 1 мяч, забив при этом 10 раз. В гостях же англичане играли с французами только 1 раз и победили с минимальной разницей в счете (1:0).

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Тулуза – Ливерпуль

Аналитики БК выставляют явным фаворитом противостояния «Ливерпуль», с приличной разницей в коэффициентах. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Тулузы» — 6.80;

Ничья — 4.77;

Победа «Ливерпуля» — 1.48;

Ф1 (1,5) — 1.73;

Ф2 (-1) — 1.69;

Ф2 (-1.5) — 2.19;

ТБ (2,5) — 1.51;

ТМ (2,5) — 2.70;

ТБ (3) — 1.76;

ТМ (3,5) — 1.67;

ОЗ (да) — 1.63;

ОЗ (нет) — 2.19

«Ливерпуль» в этом матче уже может выполнить свою задачу по выходу из группы с первого места, для этого им нужна победа в предстоящей встрече и осечка от команды «Юнион Сент-Жиллуа». По подбору футболистов и состоянию текущей игровой формы у ливерпульцев в этой встрече просто огромнейшее преимущество. Пусть даже ливерпульцы провели не совсем неудачно свою последнюю игру, все же «Тулуза» для них очень простой соперник, как показала их последняя очная встреча. Здесь можно

сделать ставку на Ф1 (-1), которая означает победу англичан в 2 мяча и более, но в случае если разница в счете будет в 1 мяч, будет возврат суммы ставки, на это событие дают приличный коэффициент — 1.69.

Обе команды в своих последних матчах стабильно отличаются голами, да и в последней очной встрече оба отличались. Здесь можно заключить пари на ОЗ (да), за хороший коэффициент 1.63.

Где смотреть матч Тулуза – Ливерпуль

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