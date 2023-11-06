Где смотреть Тулуза – Ливерпуль, во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы УЕФА 9 ноября

В четверг, 9 ноября, сыграют Тулуза и Ливерпуль в 4 туре Лиги Европы УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Стадиум де Тулуз».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Тулуза – Ливерпуль

Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени.

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Прогноз на матч Тулуза – Ливерпуль