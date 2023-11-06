Где смотреть Тулуза – Ливерпуль, во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы УЕФА 9 ноября
В четверг, 9 ноября, сыграют Тулуза и Ливерпуль в 4 туре Лиги Европы УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Стадиум де Тулуз».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Тулуза – Ливерпуль
- Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени.
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