Форвард «Челси» Джексон о 1-м хет-трике: «Рад, что сделал это в крупнейшем клубе Англии»

Николас Джексон высказался о своем хет-трике.

Форвард « » выразил мнение после матча с «Тоттенхэмом» (4:1) в .

«Я очень рад, мы все в команде пережили трудное время. Мы очень медленно возвращаемся, и я рад, что забил три гола. Это мой первый хет-трик, и я рад, что сделал это в крупнейшем клубе Англии.

Мне все время нужно прибавлять и трудиться упорнее. Мы продолжаем работать. У «Тоттенхэма» потрясающие стадион и болельщики, нам нужно было биться и побеждать», – сказал .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!