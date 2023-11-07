Форвард «Челси» Джексон о 1-м хет-трике: «Рад, что сделал это в крупнейшем клубе Англии»

Теги Челси премьер-лига Англия Николас Джексон Футбол

Николас Джексон высказался о своем хет-трике.

Форвард «Челси» выразил мнение после матча с «Тоттенхэмом» (4:1) в АПЛ.

«Я очень рад, мы все в команде пережили трудное время. Мы очень медленно возвращаемся, и я рад, что забил три гола. Это мой первый хет-трик, и я рад, что сделал это в крупнейшем клубе Англии.

Мне все время нужно прибавлять и трудиться упорнее. Мы продолжаем работать. У «Тоттенхэма» потрясающие стадион и болельщики, нам нужно было биться и побеждать», – сказал Джексон.

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6 комментариев

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geras.artem17@icloud.com
Наверное он про количество людей в раздевалке
+9
-1
+8
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Franc.uz
В крупнейшем? Проснись Ержан!
+10
-3
+7
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deadjoker
Молодец конечно, но лучше бы не порол моменты до этого. Матч провел откровенно плохо
+2
0
+2
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Yakut17
Никакущий абсолютно игрок. Наверное на этом и закончит.
0
0
0
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