Форвард «Челси» Джексон о 1-м хет-трике: «Рад, что сделал это в крупнейшем клубе Англии»
Николас Джексон высказался о своем хет-трике.
Форвард «Челси» выразил мнение после матча с «Тоттенхэмом» (4:1) в АПЛ.
«Я очень рад, мы все в команде пережили трудное время. Мы очень медленно возвращаемся, и я рад, что забил три гола. Это мой первый хет-трик, и я рад, что сделал это в крупнейшем клубе Англии.
Мне все время нужно прибавлять и трудиться упорнее. Мы продолжаем работать. У «Тоттенхэма» потрясающие стадион и болельщики, нам нужно было биться и побеждать», – сказал Джексон.
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