Хави: «Мы на полпути к возвращению великой «Барсы» и абсолютному успеху»

Хави считает, что «Барселона» приближается возвращению былого статуса.

«Мы достигаем целей, которые сами перед собой ставим и которые ставит перед нами клуб. Мы пришли в команду в очень сложный сезон и спасли его. Прошлый сезон был очень хорошим в плане результатов.

Мы должны сделать так, чтобы наша игра снова была великолепной, и именно этим мы и занимаемся. Честно говоря, мы хорошо потрудились.

Мы на полпути к возвращению великой «Барсы». Оценка последних двух сезонов положительная. Мы на полпути к абсолютному успеху.

Есть матчи, в которых мы играли не на том уровне, на котором должны. Мы самокритичны в этом плане. Нужно вернуть прежний уровень. И это касается не только игры как таковой. У нас должен быть свой стиль, и мы должны его навязывать другим», – заявил главный тренер «Барселоны» .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!