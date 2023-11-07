Хави: «Мы на полпути к возвращению великой «Барсы» и абсолютному успеху»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави считает, что «Барселона» приближается возвращению былого статуса.

«Мы достигаем целей, которые сами перед собой ставим и которые ставит перед нами клуб. Мы пришли в команду в очень сложный сезон и спасли его. Прошлый сезон был очень хорошим в плане результатов.

Мы должны сделать так, чтобы наша игра снова была великолепной, и именно этим мы и занимаемся. Честно говоря, мы хорошо потрудились.

Мы на полпути к возвращению великой «Барсы». Оценка последних двух сезонов положительная. Мы на полпути к абсолютному успеху.

Есть матчи, в которых мы играли не на том уровне, на котором должны. Мы самокритичны в этом плане. Нужно вернуть прежний уровень. И это касается не только игры как таковой. У нас должен быть свой стиль, и мы должны его навязывать другим», – заявил главный тренер «Барселоны» Хави.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Хави любит использовать такие высокопафосные эпитеты, почему бы для начала не достигнуть какого-либо успеха, а уже потом говорить о достижениях. Пеп в этом плане куда более корректен и адекватен и никогда не позволял себе ничего подобного. Потому что такие слова всегда легко могут обернуться против тебя в будущем.
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MachineGunKelly
Бредит)
+32
-8
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
A Buk
"Прошлый сезон был очень хорошим в плане результатов."
странно, что вылет в ле - хороший результат))
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gPk
Ответ Футбол_это_жизнь
Хави на правильном пути! Уже вернул трофеи, игра команды не кажется такой беспросветной, есть молодые Мега таланты.
Игра не кажется такой беспросветной. Вы шутите?))
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ubAA
Хави такой же тренер, как и Мбаппе хокеист, игры нет никакой, просто срань
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ALMANAC
Все-таки вылетят не в группе, а в 1/8)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пол Ганарара:
Ответ Футбол_это_жизнь
Хави на правильном пути! Уже вернул трофеи, игра команды не кажется такой беспросветной, есть молодые Мега таланты.
Мега таланты? А, да, Жоау Феликс
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Футбол_это_жизнь
Хави на правильном пути! Уже вернул трофеи, игра команды не кажется такой беспросветной, есть молодые Мега таланты.
+11
-9
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kaka10
Ответ MachineGunKelly
Бредит)
вчерашний отскок от Сосиедада это тебе шутка какая-то?
это абсолютный успех
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Калачев
Ответ corazón blanco
Хави любит использовать такие высокопафосные эпитеты, почему бы для начала не достигнуть какого-либо успеха, а уже потом говорить о достижениях. Пеп в этом плане куда более корректен и адекватен и никогда не позволял себе ничего подобного. Потому что такие слова всегда легко могут обернуться против тебя в будущем.
Ну Ла лигу в прошлом сезоне взяли с Суперкубоком, какие-то результаты у Барсы есть, но не для таких пафлсных речей, на фоне суда
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Философ Востока
Как же мне не нравится этот пафос... Сделай Великой и пусть другие об этом говорят, а не ты.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kaka10
Ответ A Buk
"Прошлый сезон был очень хорошим в плане результатов." странно, что вылет в ле - хороший результат))
в этом сезоне выход из группы ЛЧ будет подобно победе в ЛЧ

у каждого свои стандарты, бгг
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Camp_Nou
С вернувшимся Педри и особенно Де Йонгом должно полегче пойти. Первый раз в сезоне у Барселоны будет доступен +/- оптимальный состав.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Хави Ротенберг
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BSADNIK
Ответ A Buk
"Прошлый сезон был очень хорошим в плане результатов." странно, что вылет в ле - хороший результат))
для экспертов спортса само собой Лалига и Суперкубок не имеют особого значения
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sbvinn
... и немедленно выпил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Жирону обойди для начала
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mastadon
Ответ corazón blanco
Хави любит использовать такие высокопафосные эпитеты, почему бы для начала не достигнуть какого-либо успеха, а уже потом говорить о достижениях. Пеп в этом плане куда более корректен и адекватен и никогда не позволял себе ничего подобного. Потому что такие слова всегда легко могут обернуться против тебя в будущем.
Тебе нейросеть эти комменты пишет?)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ОЛЛС1911
Хави больше какой-то пиар-менеджер, а не тренер.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Syndycate
Ответ ALMANAC
Все-таки вылетят не в группе, а в 1/8)
Ага, в Сегунду)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Григорий Геник
Напоминает одного известного политика-юмориста.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Benjamin
Ответ Дороф
Те унижения, как и величие той Барселоны – в прошлом. В настоящем осталось только бахвальство.
Чемпионство прошлого сезона тоже далеко а прошлом?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дороф
Ответ Benjamin
В прошлом сезоне выиграл чемпионат и Суперкубок, в этом вся борьба еще впереди, но хэйтеркам из мадрида все зудит в одном месте от Барселоны и всех унижений, которые они от нее терпели)))
Те унижения, как и величие той Барселоны – в прошлом. В настоящем осталось только бахвальство.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Benjamin
Ответ Jan Paskel
Футбольный Зеленский
Комментарий просто 🤮🤮🤮 со всех сторон
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mastadon
Ответ Jan Paskel
Футбольный Зеленский
А Перес это Мистер Бункермен?)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий