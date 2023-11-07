Хави: «Мы на полпути к возвращению великой «Барсы» и абсолютному успеху»
Хави считает, что «Барселона» приближается возвращению былого статуса.
«Мы достигаем целей, которые сами перед собой ставим и которые ставит перед нами клуб. Мы пришли в команду в очень сложный сезон и спасли его. Прошлый сезон был очень хорошим в плане результатов.
Мы должны сделать так, чтобы наша игра снова была великолепной, и именно этим мы и занимаемся. Честно говоря, мы хорошо потрудились.
Мы на полпути к возвращению великой «Барсы». Оценка последних двух сезонов положительная. Мы на полпути к абсолютному успеху.
Есть матчи, в которых мы играли не на том уровне, на котором должны. Мы самокритичны в этом плане. Нужно вернуть прежний уровень. И это касается не только игры как таковой. У нас должен быть свой стиль, и мы должны его навязывать другим», – заявил главный тренер «Барселоны» Хави.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
странно, что вылет в ле - хороший результат))
это абсолютный успех
у каждого свои стандарты, бгг