Забитцер о тен Хаге: «Он перфекционист, хорошо разбирается в тактике. Разбуди ночью – наизусть расскажет план на игру»

Марсель Забитцер положительно отозвался о тренерских навыках Эрика тен Хага.

«Его можно разбудить в три часа ночи, и он наизусть расскажет вам весь план на матч. Он очень хорошо разбирается в футболе и тактике, очень трудолюбив, перфекционист.

И он очень откровенен с тобой. Когда у меня была плохая игра, он показывал мне некоторые ситуации и говорил, как лучше поступить в следующий раз. Мне это нравилось. Ты знал, в какой ситуации находишься.

Он никогда не сваливал всю вину на тебя. Вместо этого он говорил выйти и сыграть лучше в следующий раз.

Я многое узнал о футболе, работая под его руководством. Он очень хороший тренер», – сказал полузащитник, проведший в « » половину сезона-2022/23.

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