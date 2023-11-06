Забитцер о тен Хаге: «Он перфекционист, хорошо разбирается в тактике. Разбуди ночью – наизусть расскажет план на игру»
Марсель Забитцер положительно отозвался о тренерских навыках Эрика тен Хага.
«Его можно разбудить в три часа ночи, и он наизусть расскажет вам весь план на матч. Он очень хорошо разбирается в футболе и тактике, очень трудолюбив, перфекционист.
И он очень откровенен с тобой. Когда у меня была плохая игра, он показывал мне некоторые ситуации и говорил, как лучше поступить в следующий раз. Мне это нравилось. Ты знал, в какой ситуации находишься.
Он никогда не сваливал всю вину на тебя. Вместо этого он говорил выйти и сыграть лучше в следующий раз.
Я многое узнал о футболе, работая под его руководством. Он очень хороший тренер», – сказал полузащитник, проведший в «Манчестер Юнайтед» половину сезона-2022/23.
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