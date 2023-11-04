Холанд получил травму в матче с «Борнмутом». «Сити» заменил форварда в перерыве
Эрлинг Холанд получил травму в матче «Манчестер Сити».
«Горожане» принимают «Борнмут» в рамках 11-го тура АПЛ (4:1, второй тайм).
Нападающий хозяев Эрлинг Холанд получил повреждение незадолго до завершения первого тайма. Главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола заменил его в перерыве, выпустив Филипа Фодена.
Степень серьезности травмы в данный момент неизвестна.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Борнмут».
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