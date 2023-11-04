Холанд получил травму в матче с «Борнмутом». «Сити» заменил форварда в перерыве

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы Борнмут Филип Фоден Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд получил травму в матче «Манчестер Сити».

«Горожане» принимают «Борнмут» в рамках 11-го тура АПЛ (4:1, второй тайм). 

Нападающий хозяев Эрлинг Холанд получил повреждение незадолго до завершения первого тайма. Главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола заменил его в перерыве, выпустив Филипа Фодена

Степень серьезности травмы в данный момент неизвестна. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Борнмут». 

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13 комментариев

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wr94qgnft2
Нехорошая новость. Но зато Альварес получит шанс сыграть на острие
+22
-5
+17
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Cruel Snake
И киборг может сломаться
+9
0
+9
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Almaz KENZHEBEKOV
Ответ Benner
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типичный глор месси, как кто-то всерьез начинает претендовать на ЗМ, его обкрадывают дают гному, а глоры начинают поливать грязью, так было с Ван Дейком теперь с Холландом
+17
-9
+8
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KorbenDaIlas
Ответ wr94qgnft2
Нехорошая новость. Но зато Альварес получит шанс сыграть на острие
мы и с первого раза поняли, спасибо)
+7
-2
+5
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morphvirg
Ответ Football poet
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Надо же такую хе###ю написать…..
+4
0
+4
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Daud Amir
ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, НАДЕЮСЬ БЫСТРЕЕ ВЕРНЕТСЯ В СТРОЙ
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Rotick
А точно травму получил? Счет был 3:0 впереди много игр. Мне показалось что просто дал отдохнуть, игра сделана….. не видел что он хромал или какой то стык был и уходил с поля нормально вроде
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Игорь Климов
Скорее всего Гвардиола его для игр в ЛЧ бережёт, поэтому и заменил при счёте 3:0 в пользу МС.
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