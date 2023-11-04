Холанд получил травму в матче с «Борнмутом». «Сити» заменил форварда в перерыве

Эрлинг Холанд получил травму в матче «Манчестер Сити».

«Горожане» принимают « » в рамках 11-го тура (4:1, второй тайм).

Нападающий хозяев получил повреждение незадолго до завершения первого тайма. Главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола заменил его в перерыве, выпустив .

Степень серьезности травмы в данный момент неизвестна.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча « » – «Борнмут».

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