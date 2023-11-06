Из-за сексистских твитов 2012-го фанаты «Портленда» выступили против назначения Фила Невилла тренером: «Мы глубоко разочарованы»

Теги Фил Невилл МЛС болельщики Портленд Тимберс соцсети дискриминация Футбол

Фанаты «Портленда» выступили против прихода Фила Невилла из-за его сексизма.

Ранее стало известно, что 46-летний англичанин близок к назначению в клуб МЛС.

Однако группа фанатов «Портленда» The Timbers Army выступил против. Причина – в твитах экс-тренера «Интер Майами» 2012 года.

Тогда Невилл писал в твиттере, что женщины «слишком заняты готовкой и сбором детей», чтобы читать его сообщения. Еще один его твит гласил: «Вы, женщины, хотите равноправия вплоть до того момента, когда надо платить по счетам». В 2018-м Невилл, ставший в тот момент тренером женской сборной Англии, извинился за сообщения.

Тем не менее болельщики «Портленда» призвали не назначать Фила в клуб.

«Мы глубоко разочарованы, что клуб, как сообщается, остановил свой выбор на тренере с историей сексистских публичных заявлений, которые противоречат духу клуба, города и болельщиков. У него также нет достаточно послужного тренерского списка.

Призываем «Тимберс» пересмотреть решение и оценить других кандидатов, прежде чем заключать контракт», – говорится в заявлении фанатов.

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16 комментариев

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Balt
Больные люди. В 2012 ещё не было это истерии отмены и борьбы за борьбу ради борьбы за борьбу. Да и за 11 лет человек может много раз поменять своё мнение. Совершенно неадекватный подход.
+38
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takehiko
а будь он черным, его бы обвиняли?
+13
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Aleksey Yashin
"У него также нет достаточно послужного тренерского списка"

А если бы был достаточный список, то тогда твиты были бы не сексистскими?)
+12
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БолельщикСоСтажем
Нормальный мужик, ничего плохо не сказал
+7
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+7
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Ruscello
И в чем Фил был не прав?
+5
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Джесси Пинкман
Ответ takehiko
а будь он черным, его бы обвиняли?
Пожурили бы, а вот если б чёрным геем, то сами бы писали твиты какой правильный тренер пришёл.
+4
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Футбол_это_жизнь
Эээх далекий 2012ый не было еще культуру отмены!
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Balt
Ответ atomio
Комментарий удален пользователем
Ага, да вообще быть человеком-хамелеоном, в зависимости от ситуации быть тем или иным чтобы быть на волне всех больных трендов которые так бережно продвигают "активисты". ))
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Jim Korbett
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justbored
Ответ Jim Korbett
Комментарий удален пользователем
Чо? ))
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andyon
Ответ Ruscello
И в чем Фил был не прав?
А в чем он прав? Мы же не в 19 веке живем, когда женщина в 99% случаев материально зависела от мужа/отца
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Nicolas Erfe
Ответ atomio
Комментарий удален пользователем
причем всю жизнь, иначе найдут твои записи 11 летней давности и отменят
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red hikkikomori
Ответ atomio
Комментарий удален пользователем
Да достаточно всего лишь не сидеть в соцсетях, и никто тебе ничего не предъявит. Я эту культуру отмены не поддерживаю, но вот нафига ему пришло в голову постить такую банальщину в твиттере, похожую на "мысли Стэтхэма", я подобное писал в статусе в ВК, будучи школьником, а он уже будучи взрослым)
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vzi
Ответ Футбол_это_жизнь
Эээх далекий 2012ый не было еще культуру отмены!
В 2012 много чего не было. )
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44ndfwwgbr
То есть дело не в том, что он никакущий тренер, а в каком-то твите? Что у них в головах?
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justbored
Подчищать нужно при трудоустройстве шуточки.
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atomio
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Женька Овомоела
Ахха)
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