Из-за сексистских твитов 2012-го фанаты «Портленда» выступили против назначения Фила Невилла тренером: «Мы глубоко разочарованы»
Фанаты «Портленда» выступили против прихода Фила Невилла из-за его сексизма.
Ранее стало известно, что 46-летний англичанин близок к назначению в клуб МЛС.
Однако группа фанатов «Портленда» The Timbers Army выступил против. Причина – в твитах экс-тренера «Интер Майами» 2012 года.
Тогда Невилл писал в твиттере, что женщины «слишком заняты готовкой и сбором детей», чтобы читать его сообщения. Еще один его твит гласил: «Вы, женщины, хотите равноправия вплоть до того момента, когда надо платить по счетам». В 2018-м Невилл, ставший в тот момент тренером женской сборной Англии, извинился за сообщения.
Тем не менее болельщики «Портленда» призвали не назначать Фила в клуб.
«Мы глубоко разочарованы, что клуб, как сообщается, остановил свой выбор на тренере с историей сексистских публичных заявлений, которые противоречат духу клуба, города и болельщиков. У него также нет достаточно послужного тренерского списка.
Призываем «Тимберс» пересмотреть решение и оценить других кандидатов, прежде чем заключать контракт», – говорится в заявлении фанатов.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
А если бы был достаточный список, то тогда твиты были бы не сексистскими?)