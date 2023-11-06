Фанаты «Портленда» выступили против прихода Фила Невилла из-за его сексизма.

Ранее стало известно, что 46-летний англичанин близок к назначению в клуб .

Однако группа фанатов «Портленда» The Timbers Army выступил против. Причина – в твитах экс-тренера «Интер Майами» 2012 года.

Тогда писал в твиттере, что женщины «слишком заняты готовкой и сбором детей», чтобы читать его сообщения. Еще один его твит гласил: «Вы, женщины, хотите равноправия вплоть до того момента, когда надо платить по счетам». В 2018-м Невилл, ставший в тот момент тренером женской сборной Англии, извинился за сообщения.

Тем не менее болельщики « » призвали не назначать Фила в клуб.

«Мы глубоко разочарованы, что клуб, как сообщается, остановил свой выбор на тренере с историей сексистских публичных заявлений, которые противоречат духу клуба, города и болельщиков. У него также нет достаточно послужного тренерского списка.

Призываем «Тимберс» пересмотреть решение и оценить других кандидатов, прежде чем заключать контракт», – говорится в заявлении фанатов.

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