Сакки о кризисе «Милана»: «Никто не винит Пиоли, надеюсь. Самая большая ошибка – подписать много иностранцев, они кажутся сбитыми с толку. Им нужно время, чтобы понять нашу лигу и методы»

Арриго Сакки назвал причины падения результатов «Милана».

В 11-м туре Серии А « » проиграл «Удинезе (0:1). 4 последних матчах у «россонери» 3 поражения и ничья.

«Кто-то считает, что это вина ? Надеюсь, нет. Думаю, самая большая ошибка была допущена в начале. С этого начались все проблемы. Подписали слишком много иностранных игроков. Тем, кто приезжает из-за рубежа, требуется время, чтобы понять нашу лигу и наши методы. Эти ребята кажутся сбитыми с толку, и в результате «Милан» не всегда выглядит как команда.

Думаю, свист [после поражения от «Удинезе»] справедлив, потому что игра была ужасна. Дело в том, что у нас недостаточно времени, чтобы понять игроков и убедить их стать коллективом.

Когда я приехал в «Милан», на меня навесили ярлык «мистера Никто», и я был им. Но мне не нужны были высокомерные, эгоистичные или непрофессиональные игроки.

Прежде чем подписывать новых игроков, нужно услышать тренеров. Я просил следить за около двух недель, прежде чем подписать его. Я даже спросил его, что он ел и какие у него были привычки вне поля. Личностные качества стоят прежде спортивных.

Пиоли должен проявить лидерские качества, необходимые для руководства коллективом.

У меня были трудности в первом сезоне в «Милане», и прибыл на базу и сказал: «Я полностью доверяю . Те, кто поддержит его, останутся на следующий сезон. Кто этого не сделает, тот уйдет. До свидания». 27-секундная речь. С этого момента у нас началось отличное путешествие. Сила клуба имеет решающее значение для достижения больших целей», – сказал экс-тренер «Милана» в интервью La Gazzetta dello Sport.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!