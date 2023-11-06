Сакки о кризисе «Милана»: «Никто не винит Пиоли, надеюсь. Самая большая ошибка – подписать много иностранцев, они кажутся сбитыми с толку. Им нужно время, чтобы понять нашу лигу и методы»

Теги Милан Стефано Пиоли Франк Райкард серия А Италия Сильвио Берлускони Арриго Сакки Футбол

Арриго Сакки назвал причины падения результатов «Милана».

В 11-м туре Серии А «Милан» проиграл «Удинезе (0:1). 4 последних матчах у «россонери» 3 поражения и ничья.

«Кто-то считает, что это вина Пиоли? Надеюсь, нет. Думаю, самая большая ошибка была допущена в начале. С этого начались все проблемы. Подписали слишком много иностранных игроков. Тем, кто приезжает из-за рубежа, требуется время, чтобы понять нашу лигу и наши методы. Эти ребята кажутся сбитыми с толку, и в результате «Милан» не всегда выглядит как команда.

Думаю, свист [после поражения от «Удинезе»] справедлив, потому что игра была ужасна. Дело в том, что у нас недостаточно времени, чтобы понять игроков и убедить их стать коллективом.

Когда я приехал в «Милан», на меня навесили ярлык «мистера Никто», и я был им. Но мне не нужны были высокомерные, эгоистичные или непрофессиональные игроки.

Прежде чем подписывать новых игроков, нужно услышать тренеров. Я просил следить за Райкардом около двух недель, прежде чем подписать его. Я даже спросил его, что он ел и какие у него были привычки вне поля. Личностные качества стоят прежде спортивных.

Пиоли должен проявить лидерские качества, необходимые для руководства коллективом.

У меня были трудности в первом сезоне в «Милане», и Берлускони прибыл на базу и сказал: «Я полностью доверяю Арриго. Те, кто поддержит его, останутся на следующий сезон. Кто этого не сделает, тот уйдет. До свидания». 27-секундная речь. С этого момента у нас началось отличное путешествие. Сила клуба имеет решающее значение для достижения больших целей», – сказал экс-тренер «Милана» в интервью La Gazzetta dello Sport.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

15 комментариев

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MinkoffS
Ответ Милан фан.
Игроков всех купили нормальных, кроме Йовича и Пеллегрино, я вообще не понимаю Пиоли как он мог купить ноунейма Пеллегрино и отпустить стабильного Габбию в аренду 🤦‍♂️
Габбия и Побега - это люди, которые просто обязаны быть в составе. Они воспитанники клуба и не занимают ничьё место в составе. Они готовы сидеть на скамейке запасных, не портят игру, выходя на замену и получают относительно небольшую зарплату.
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Аскар Жунайт
Единственная тренерская мысль за последние игры (ладно не будем лукавить, за последние полгода) - пасуем на Леао он что нибудь придумает или найдет голову Жиру - не работает, нету никаких креативных идей, Интеру мы вообще не соперник, дерби смотреть даже стыдно
Незнаю по мне Пиоли изжил себя, спасибо за чемпионство, за полуфинал ЛЧ, но нужно что то новенькое
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Милан фан.
Игроков всех купили нормальных, кроме Йовича и Пеллегрино, я вообще не понимаю Пиоли как он мог купить ноунейма Пеллегрино и отпустить стабильного Габбию в аренду 🤦‍♂️
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Милан фан.
Ответ Curry30
К примеру в Удинезе, абсолютно такой же состав, сплошь легионеры. Но к ним нет вопросов и игроки там не путаются в методах, получается, а в Милане с этим проблемы? Как-то это надуманно выглядит, парни приехали играть в футбол, а не в методах разбираться.
к Удинезе нет вопросов когда они идут 4-ми снизу? 🤦‍♂️
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MinkoffS
А кто виноват в том, что Милан пропускает больше всех со стандартов, а забивает меньше всех? Это не тренерская работа? Виноваты иностранцы, что никто не знает, что делать на стандартах.
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Curry30
К примеру в Удинезе, абсолютно такой же состав, сплошь легионеры. Но к ним нет вопросов и игроки там не путаются в методах, получается, а в Милане с этим проблемы? Как-то
это надуманно выглядит, парни приехали играть в футбол, а не в методах разбираться.
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Бродяга-симпатяга
Этот тренд на покупку где угодно но не в Италии уже бесит. Неудивительно что на поле отдаются Калабрия и Флоренци, остальным до звезды. Получается хорошо, нет ну и ладно. И мотиватор из Пиоли никудышный без Ибры как оказалось

Что не отменяет того что цикл Пиоли в Милане давным-давно закончился. В 45 матчах этого календарного года всего 19 побед. О чем вообще тут спорить?
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Милан фан.
У Милана до перерыва на сборные было сходу 7 побед в чемпионате, шли даже на 1 месте, значит проблема не в игрока а в травмах или в Пиоли
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Е.Р.
Для того чтоб однозначно определить качество Пёли необходимо для начала дать ему хороших игорьков.
А то понабрали по объявлению хрен пойми кого, а спрашивают как с умного.
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Милан фан.
Ответ MinkoffS
Габбия и Побега - это люди, которые просто обязаны быть в составе. Они воспитанники клуба и не занимают ничьё место в составе. Они готовы сидеть на скамейке запасных, не портят игру, выходя на замену и получают относительно небольшую зарплату.
соглашусь
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Василий Никулин
Ответ Милан фан.
Игроков всех купили нормальных, кроме Йовича и Пеллегрино, я вообще не понимаю Пиоли как он мог купить ноунейма Пеллегрино и отпустить стабильного Габбию в аренду 🤦‍♂️
Пиоли решает?
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