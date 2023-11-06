Радимов о Соболеве: «Его техническое оснащение – не на самом высоком уровне. Смешно, когда он начинает играть везде, мобильности ему не хватает, это мешает команде»

Владислав Радимов считает, что Александру Соболеву не хватает техники.

«Спартак» сегодня сыграли вничью с « » (1:1) в 14-м туре Мир . Соболев не принял участия в матче.

«Понимаете, что Соболев выпадает. Выпадает в плане своего движения и технического оснащения.

Тогда ему надо давать другое задание. Когда Соболев отдал одну голевую передачу, вы его превозносите. Не надо ему (играть) ни на фланге, ни плеймейкером, вот там завершай и прессингуй.

Когда Соболев начинает играть везде, это становится смешно, потому что его техническое оснащение – не на самом высоком уровне. Мобильности ему не хватает, это мешает команде», – сказал бывший игрок « » .

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