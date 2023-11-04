Юрген Клопп: «Немного боюсь тех высот, которых может достичь Нуньес»

Юрген Клопп высоко оценил игру форварда «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса.

«Сейчас все совершенно по-другому, первый год был трудным и для него, и для меня. Вы видели этот невероятный талант, огромный потенциал, но его трудно раскрыть.

Я не говорю по-испански, а он не говорил по-английски, но сейчас его английский стал гораздо лучше. Сейчас он в порядке, в очень хорошем состоянии. Я немного боюсь тех высот, которых он может достичь.

В прошлом году, особенно когда дела шли не очень хорошо, нужно, чтобы все было организовано идеально. Мы нуждались в девятке, которая отлично защищалась бы, чего Дарвин не мог сделать тогда... Теперь может.

Скорость, реализация, желание... Когда он в форме, он действительно хорош. Он пришел за очень большие деньги. Это еще раз показывает, что игрокам нужно время, мы забываем об этом. Но сейчас в деле», – сказал тренер « ».

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