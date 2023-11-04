Экс-хавбек «МЮ» Феллайни завершит карьеру по окончании сезона. Он играет за «Шаньдун Тайшань»
Маруан Феллайни проводит последний сезон в качестве футболиста.
Главный тренер «Шаньдун Тайшань» Чой Кан Хи сообщил, что игра против «Хэнаня» станет для бельгийца последней в чемпионате Китая.
«Хоть я и испытываю некоторое сожаление, но уважаю его решение уйти. Он отличный игрок. Возможно, из-за возраста восстановление после матчей было достаточно кропотливым и обычно занимало один-два дня», – сказал тренер.
После матча, которым завершится сезон в китайской высшей лиге, команда проведет церемонию прощания с Феллайни.
При этом Daily Mail отмечает, что завершение карьеры состоится после того, как «Шаньдун Тайшань» завершит участие в Кубке Китая и Лиге чемпионов Азии. Финал первого из этих турниров назначен на 25 ноября, а во втором пока идет групповой этап.
Феллайни выступает в Китае с 2019 года. До этого он поиграл за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Стандард». В составе сборной Бельгии он провел 87 матчей.
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